Kind bleibt vorerst Geschäftsführer

Das Landgericht Hannover hat am Dienstag einer Klage von Martin Kind gegen seine Abberufung als Geschäftsführer der Management GmbH stattgegeben.

In einem Zivilprozess hatte das Landgericht Hannover am Dienstag im Rechtsstreit zwischen Martin Kind und der Management GmbH von Hannover 96 zu befinden. Es ging um die Rechtmäßigkeit der kürzlichen Abberufung des 78-Jährigen als Geschäftsführer. Inhaltlich präsentierten die Streitparteien dabei wenig Neues. Bald geht der Zwist in die nächste Runde.

Erneuter Teilerfolg für Martin Kind: Das Landgericht Hannover gab am Dienstag einer Klage des 78-Jährigen gegen seine Abberufung als Geschäftsführer der Management GmbH, und damit auch der wichtigen Profi-Gesellschaften von Hannover 96, statt. Bereits wenige Tage nach seiner Abberufung hatte Kind per einstweiliger Verfügung seinen Verbleib auf den Posten zunächst gesichert. Die Richter unter Vorsitz von Carsten Peter Schulze beschieden nun erneut, dass der Profi-Boss seine Ämter weiterhin ausführen darf - aber ebenfalls nur vorerst.

Kind: Nur der Aufsichtsrat kann bestellen und abberufen

In dem sogenannten "Einstweiligen Verfügungsverfahren" hatte die 7. Kammer für Handelssachen über die vorläufige weitere Regelung bis zu einer endgültigen Klärung im Hauptsacheverfahren zu befinden. Nach seiner Abberufung als Geschäftsführer der wichtigen Gesellschaften des Profifußballs in der "Hannover 96 GmbH & Co KGaA" Ende Juli hatte Martin Kind, am Dienstag nicht persönlich im Gerichtssaal anwesend, bereits erfolgreich eingeklagt, die dringend notwendigen Geschäfte seines Zuständigkeitsbereichs weiterführen zu dürfen. Seiner Auffassung nach kann nur der Aufsichtsrat der gemäß der 50+1-Regel dem Mutterverein gehörenden Management GmbH die Geschäftsführer bestellen und abberufen, nicht aber der Verein als solcher. Das Kontrollgremium, paritätisch besetzt mit gleichmäßig stimmberechtigten Vertretern des Vereins und der Kapitalseite um Kind, aber war bei dem Schritt außen vor gelassen worden. Der Verein wiederum, in der Verhandlung vertreten unter anderem durch Aufsichtsratschef Ralf Nestler, berief sich darauf, eine Abberufung im Einzelfall und aus "wichtigem Grund" auch ohne die Zustimmung des Aufsichtsrats veranlassen zu können.

Das Gericht wird nun weiter beschäftigen, ob der Tatbestand des "wichtigen Grundes" mit dem Nichtbefolgen Weisungen des Vorstands durch Martin Kind gegeben ist. Dazu machten die Vereinsvertreter inhaltlich keine neuen stichhaltigen Angaben. Kinds Anwälte argumentierten, dass seitens der Verfügungsbeklagten fälschlich zu sehr aus Vereinssicht argumentiert worden sei. Weder der Verein, noch die 50+1-Regel jedoch sei für das aktuelle Gerichtsverfahren relevant. Kind habe alle Geschäfte auf Grundlage der Verträge getätigt. Dem hielten die Vertreter des Muttervereins entgegen, sehr wohl ein Weisungsrecht zu besitzen und dieses auch in den Statuten der DFL im Sinne der 50+1-Regel verankert sei: Damit sei der Geschäftsführer an die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung gebunden.

Richtungsweisender Richterspruch

Nun steuert Kind zunächst weiter auf der Siegerstraße. Inwiefern weitere, womöglich bislang noch unbekannte Aspekte die Tendenz noch einmal verändern, bleibt offen. Der jetzt vollzogene, zeitnah noch detailliert zu begründende Richterspruch gilt als richtungweisend für das ausführliche Hauptsacheverfahren, in dem das Amtsgericht schon in naher Zukunft und dann abschließend über die Rechtmäßigkeit der Vorgänge um die Abberufung urteilt. Die entsprechende Klageschrift für den Termin, der indes noch nicht bekannt ist, liegt bereits vor. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass die unterlegene Partei anschließend in die Berufung gehen wird. Der Verein teilte in einer Mitteilung am Dienstagnachmittag mit, dass die Entscheidung wenige Stunden zuvor "nicht der Rechtsauffassung von Hannover 96" entspreche und eine Berufung angestrebt werde.

Eine Fortsetzung des Zwists, so zeichnet sich ab, folgt also. Dann vor dem Oberlandesgericht in Celle, der nächsthöheren Instanz.

kicker meets DAZN jetzt hier hören

Michael Richter