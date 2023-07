Kims Militärdienst endet - Kein Zeitdruck bei Kane

Es ist ein spannender Transfersommer beim FC Bayern, und es wird ein langer, bei potenziellen Abgängen vermutlich bis Ende August. In einige Personalien kommt nun jedoch Bewegung.

Die Quellenlage ist eindeutig bei Min-Jae Kim, nur das genaue Datum nicht, auch wegen der Zeitverschiebung von sieben Stunden, die Südkorea unserer Zeit voraus ist. Aber irgendwann zwischen Mittwoch und Donnerstag MESZ endet der Militärdienst des Innenverteidigers und er darf die Kaserne verlassen. Dann soll Kim möglichst schnell den Medizincheck absolvieren - im Ausland und nicht, wie sonst üblich, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München und an der Säbener Straße.

Verläuft alles reibungslos, wird der FC Bayern bald darauf die Kaufoption über knapp 50 Millionen Euro beim SSC Neapel aktivieren und der Verteidiger einen Fünfjahresvertrag beim Rekordmeister unterschreiben. Möglich, aber eher unwahrscheinlich, dass dies noch in dieser Woche passiert.

Was will Mané?

Auch der Abgang von Lucas Hernandez ist noch nicht final kommuniziert, hier geht es noch um kleine Details. Doch der Vollzug kann jederzeit kommen und der Wechsel für 45 Millionen Euro plus Boni zu PSG über die Bühne gehen. Ob auch Sadio Mané den FC Bayern verlässt? Den 31-Jährigen locken Klubs aus Saudi-Arabien, wie der Transferexperte Fabrizio Romano als Erster twitterte. Al Ahli möchte dort die Wiedervereinigung Manés mit Roberto Firmino aus Liverpooler Tagen. Der Haken: Was will Mané? Bislang deutete wenig auf Abschiedsgedanken beim Senegalesen hin, dessen Rolle unter Thomas Tuchel im Saisonfinale immer kleiner wurde. Denkt er also um und geht nach nur einem Jahr wieder?

FC Bayern möchte Kane gerne schon im Juli

Das gesparte Gehalt könnte der FC Bayern gut in Harry Kane investieren. Der FC Bayern möchte Tottenhams Starstürmer, der umgekehrt nach München will. Doch geben ihn die Spurs frei und, wenn ja, ab welcher Summe? Der FC Bayern hätte Kane natürlich gerne bereits im Trainingslager am Tegernsee ab 15. Juli dabei, spätestens auf der Asien-Reise ab 24. Juli. Unter Zeitdruck fühlen sich die Verantwortlichen beim Rekordmeister jedoch nicht. Wenn Kane erst im August kommt, dann sei es halt so, heißt es.

Kein Thema ist der in französischen Medien gehandelte Mittelfeldspieler Kephren Thuram aus Nizza, der Bruder des Ex-Gladbachers Marcus Thuram.