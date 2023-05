Kimmichs Wunsch: "Mehr Ruhe und Konstanz"

Nach der Doppel-Feier des FC Bayern sprachen Joshua Kimmich und Eric Maxim Choupo-Moting über den Gewinn der Meisterschaft.

So turbulent die Tage auch waren und wurden, ausgelassen feiern konnten Spieler und Verantwortliche des FC Bayern am Sonntagabend trotzdem. Nachdem die Männer, die sich am Samstag überraschend in Köln krönten, den Frauen nach deren Titelgewinn am Sonntag Spalier gestanden hatten, fuhren beide Teams gemeinsam zum Marienplatz, um dort bei strahlendem Sonnenschein mit zigtausenden Fans zu feiern.

Was in den vergangenen Jahren verständlicherweise zur Routine verkommen war, wich in diesem Jahr wieder echter Freude über einen nicht mehr eingeplanten Titel. "Ein großer Teil Deutschlands hat erwartet, dass die anderen da drüben die Meisterschaft holen", hob Eric Maxim Choupo-Moting den Finger in Richtung Dortmund und lächelte über das "krasse Szenario". "Wir haben bis zum Ende dran geglaubt."

"Ein bisschen müde" war Joshua Kimmich nach ausgelassener Feier am Samstag in den Sonntag gestartet, "aber wenn man dann da oben steht, dann weiß man, wofür man das Ganze macht." Auf dem Rathausbalkon hatte Bayerns Nummer sechs immer wieder angestimmt und lauthals mitgesungen.

"Uns wird die Vorbereitung mit dem neuen Trainer guttun"

Mit der Meisterschale in der Hand verließ Kimmich die Feier dann am Sonntagabend nahezu als letzter Profi und ließ eine abenteuerliche Saison in aller Kürze Revue passieren: "Wir wissen, dass wir unseren Zielen nicht ganz gerecht geworden sind, aber das gestern war schon brutal. Einer der Gründe, warum man Sport macht."

Für die kommende Saison wünscht sich der Ersatz-Ersatzkapitän "mehr Ruhe und Konstanz natürlich". Kimmich ist sicher: "Uns wird die Vorbereitung mit dem neuen Trainer guttun."