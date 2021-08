Kimmichs Verlängerung ist auch nach innen ein Signal

Joshua Kimmich hat seinen Vertrag verlängert und dürfte damit in den Kreis der Topverdiener beim FC Bayern aufsteigen, hat sich dies aber mit Leistung verdient. Ein Kommentar.

Im Vergleich zu anderen Vertragsverhandlungen in jüngerer Vergangenheit lief die mit Joshua Kimmich arg geräuschlos ab. Das ist bemerkenswert, weil der Nationalspieler seit einiger Zeit auf einen Berater verzichtet und lieber selbst verhandelt. Kimmichs Beispiel sollte klugen Spielern als Vorbild dienen in einem Business, in dem viel zu viele Menschen gierig die Hand ausstrecken und abkassieren wollen: Teile der Beraterszene, Verwandtschaft der Spieler, Mittelsmänner.

Kimmich geht nicht nur beim FC Bayern mit seinem schier unbändigen Ehrgeiz auf dem Platz voran, er regelt die Dinge auch außerhalb lieber selbst. Für die Zeit nach Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski ist er der prädestinierte Kapitän des Rekordmeisters, auch wenn sich im Fußball Dinge bekanntlich schnell ändern können. Nach den Abgängen von Thiago und David Alaba innerhalb eines Jahres ist diese Vertragsverlängerung für den FC Bayern umso wichtiger.

Sie zeigt der nationalen wie internationalen Konkurrenz, dass der Verein trotz der Corona-Pandemie einhergehend mit ihren Sparzwängen handlungsfähig bleibt und Leistungsträger halten kann. An Top-Interessenten für Kimmich hätte es sicher nicht gemangelt, hätte er mit einem Wechsel kokettiert. Geändert hat sich, dass selbst der Rekordmeister mehr selektieren muss, bei welchem Spieler sich eine Gehaltserhöhung - auch eine deutliche - lohnt, und wen er im Zweifel lieber ziehen lässt.

Steigt Goretzkas Bereitschaft?

Ein Signal ist Kimmichs neuer Vertrag zudem für die Stars im Bayern-Team. Neuer, Müller und/oder Lewandowski können sich in ihren Ambitionen bestärkt sehen, weiter mit den Giganten Europas sportlich wetteifern zu können und keinen Ausverkauf befürchten zu müssen. Aber auch für Leon Goretzka, bei dem wegen des Vertragsendes 2022 ein neuer Vertrag Eilsache ist.

Mit der Gewissheit von Kimmichs Bleiben könnte Goretzkas Bereitschaft zum Bleiben deutlich steigen, immer vorausgesetzt, man einigt sich finanziell.