Kimmichs Selbstkritik: "Für uns ist es zu wenig"

Joshua Kimmich rettete der deutschen Nationalmannschaft beim Nations-League-Auftakt in Italien ein Remis. Mit dem Ergebnis konnte sich der 27-Jährige aber nicht anfreunden - und er sparte auch nicht mit Selbstkritik.

Dominant begonnen, im zweiten Durchgang nachgelassen, auf den Rückstand aber schnell geantwortet: Die deutsche Nationalmannschaft absolvierte am Samstagabend einen wechselhaften Auftakt in die neue Nations-League-Saison. "Die erste Viertelstunde war ganz okay", sagte Bundestrainer Hansi Flick nach dem Spiel bei RTL. "Dann haben wir nicht mehr ganz so die Räume gefunden, haben viele Fehler gemacht, den Rhythmus verloren und uns den Schneid abkaufen lassen."

Ein bisschen schade, ich hätte gerne noch das zweite gemacht. Joshua Kimmich über seinen Fehlschuss nach dem 1:1

Die zunächst tiefstehenden, mit fortlaufender Spielzeit aber mutiger auftretenden Azzurri waren spätestens nach dem Seitenwechsel auf Augenhöhe mit dem DFB-Team, wenn nicht sogar besser - und belohnten sich für ihren couragierten Auftritt durch das 1:0 von Lorenzo Pellegrini; einer von zehn neuen Feldspielern, die Nationaltrainer Roberto Mancini im Vergleich zur Finalissima-Niederlage (0:3) gegen Argentinien aufgeboten hatte. Immerhin gelang der DFB-Auswahl nur drei Minuten später der Ausgleich durch Mittelfeldmann Kimmich. Das 1:1 war zugleich der Endstand, den der Torschütze aber mit gemischten Gefühlen einordnete.

"Egal, ob es gerecht war oder nicht. Für uns ist es zu wenig, wir wollten heute gewinnen", stellte Kimmich klar. "Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel so auf den Platz zubringen. Wir haben nicht so intensiv gespielt, wie man es von uns gewohnt ist." Möglicherweise, fügte der gebürtige Schwabe an, habe dabei auch die hohe Luftfeuchtigkeit eine Rolle gespielt. Als Ausrede wollte er das aber nicht gelten lassen, auch nicht für seinen Fehlschuss nur wenige Minuten nach dem 1:1, den Italiens Schlussmann Gianluigi Donnarumma entschärfte. "Den kann man auch mal machen. Ein bisschen schade, ich hätte gerne noch das zweite gemacht", ärgerte sich Kimmich.

Glücklich hätte er damit auch seinen Trainer gemacht. So blieb Flick nach dem Spiel nur eine Portion Zweckoptimismus: "Wenn ich das Positive mitnehmen will oder kann: Die Mannschaft ist zurückgekommen und hat versucht, auf das 2:1 zu spielen."

Ansonsten richtete der 57-Jährige den Blick nach vorne, auf das nächste Nations-League-Duell gegen England (Dienstag, 20.45 Uhr) , eines von drei noch bis zum 14. Juni anstehenden Länderspielen. Dem vorausgehen soll aber erstmal eine intensive Analyse. "Es ist dann unsere Aufgabe, die Dinge, die wir heute nicht gut gemacht haben, besser zu machen", kündigte der Bundestrainer an. "Ich wünsche mir, dass wir gewinnen", sagte Kimmich mit Blick auf den nächsten Klassiker für sein Team, "und mehr Intensität auf den Platz kriegen."