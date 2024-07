Kimmichs Lösung gegen die schwarze Serie: Völler einwechseln

Um weiterhin zum Teilnehmerfeld der Heim-EM zu gehören, muss die DFB-Elf am Freitag ihre seit sechs Pflichtspielen andauernde Negativserie gegen Spanien überwinden. Letztmals gewann Deutschland bei der EM 1988 gegen "La Roja" - dank des heutigen Team-Direktors Rudi Völler.

Bis zur EM 2016 in Frankreich war Italien der erklärte Angstgegner der deutsche Nationalmannschaft, ehe die schwarze Serie nach zehn sieglosen Pflichtspielen im Viertelfinale von Bordeaux im Elfmeterschießen mit 6:5 beendet wurde. Inzwischen ist Spanien der Kontrahent, gegen den die DFB-Auswahl mit zuletzt drei Siegen und drei Unentschieden die aktuell längste Serie an sieglosen Pflichtspielen aufweist. Darunter war am 17. November 2020 auch das 0:6-Debakel in Sevilla in der Nations-League, der höchsten Niederlage einer DFB-Elf in der Nachkriegszeit.

Den letzten Pflichtspiel-Erfolg gab es bei der Heim-EM 1988, als sich die Mannschaft von Teamchef Franz Beckenbauer im Gruppenspiel gegen die Spanier dank zweier Tore des heutigen DFB-Sportdirektors Rudi Völler mit 2:0 durchsetzte. Darauf in der Pressekonferenz am Montag angesprochen, witzelte Joshua Kimmich: "Vielleicht können wir den Rudi einwechseln, ich frag ihn mal."

Kroos sorgte für letzten deutschen Sieg

Zuletzt trennte man sich bei der für beide Mannschaften enttäuschend verlaufenen Katar-WM 2022 im zweiten Gruppenspiel mit einem 1:1. Deutschland schied bekanntlich in der Gruppenphase aus, Spanien verabschiedete sich im Achtelfinale mit einem 0:3 im Elfmeterschießen gegen Marokko. Den letzten deutschen Sieg gegen Spanien gab es vor knapp zehn Jahren bei einem Testspiel in Vigo, das Toni Kroos mit seinem Siegtreffer zum 1:0 entschied.

Zum Thema Deutschland gegen Spanien im Direktvergleich

"Die Spanier machen bisher den stabilsten Eindruck, dementsprechend wird es ein harter Brocken. Wenn man den Titel gewinnen will, führt kein Weg an den Spaniern vorbei", urteilte Kimmich über den Viertelfinal-Kontrahenten am Freitag in Stuttgart: "Sie wollen Kontrolle über das Spiel haben, aber das wollen wir auch. Sie sind es nicht gewohnt, gegen einen Gegner zu spielen, der auch den Ball möchte."

Erst einmal mehr als zwei deutsche Tore

Geht es nach dem Gesetz der Serie, wird es am Freitag nicht viele deutsche Tore geben. In den bislang 26 Duellen (9 Siege, 9 Unentschieden, 8 Niederlagen) gab es nur einmal mehr als zwei deutsche Treffer - beim 4:1 in Hannover im August 2000, zu dem Mehmet Scholl und Alexander Zickler jeweils zwei Treffer beisteuerten. Der Testspiel-Erfolg war Rudi Völlers Einstand als Teamchef der Nationalelf.