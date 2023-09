Kimmichs klare Kante: "Es ist einfach dumm, wie wir die Gegentore bekommen"

Joshua Kimmich hat während des Topspiels in Leipzig neue Erkenntnisse gesammelt - die für ihn Altbekanntes aus den jüngsten Topspielen bestätigt haben. Was der deutsche Nationalspieler außerdem feststellte: dummes Verhalten.

Phasenweise fehlt dem FC Bayern München die Konstanz, die stete Durchschlagskraft, der dauerhafte Ideenreichtum im Offensivspiel, die aus vergangenen Tagen gewohnte Dominanz - gegen egal welchen Gegner.

Das erkannte nach dem aufgeholten 0:2-Rückstand in Leipzig auch FCB-Profi Joshua Kimmich. So sagte die 28-jährige Führungskraft, der selbst einige vermeidbare Fehlpässe unterlaufen waren, nach dem 2:2 im Topspiel gegenüber "Sky": "Die erste Halbzeit hat an sich gar nicht so schlecht für uns begonnen, wir hatten zum Beispiel gleich eine Riesenchance (durch Jamal Musiala; Anm. d. Red.). Mich ärgert es nur, wie wir dann die Gegentore bekommen haben, wie wir die Leipziger einladen. Wir bekommen das Gegentor nach einem Einwurf und nach einer Ecke, die dann auch noch keine Ecke war."

"Wir haben momentan Probleme gegen Top-Teams"

In der Tat hatte sich die zu passive Defensivabteilung beim 0:1 durch Lois Openda nicht griffig genug gezeigt - und später dann schlecht verteidigt beim Eckstoß sowie dem Gegentreffer durch den einschießenden Castello Lukeba - Torwartfehler vom unter dem Ball tauchenden Sven Ulreich inklusive.

Was Kimmich aber vor allem missfiel: "Da haben wir uns viel zu dumm angestellt und konnten das Spiel in der ersten Hälfte gar nicht mehr auf unsere Seite reißen." Immerhin drehte der Rekordmeister aus seiner Sicht nach dem Seitenwechsel auf, verdiente sich das 2:2 und zeigte, "dass wir schon in der Lage sind, Leipzig zu dominieren". Dennoch: "Es ist einfach dumm, wie wir die Gegentore bekommen."

Nach dem 0:3 im Supercup gegen Leipzig, gegen das die Münchner nun schon zum vierten Mal in Folge nicht mehr gewonnen hatten, dem 2:2 gegen Tabellenführer Leverkusen und dem 4:3 zum Champions-League-Auftakt gegen Manchester United war dies nun ein weiteres Topspiel, in dem der FCB in Teilen der Partie nachgelassen hatte.

Das stieß auch Kimmich sauer auf: "Wir haben momentan Probleme gegen Top-Teams. Wir haben es gegen Leverkusen nicht geschafft, jetzt gegen Leipzig nicht geschafft - und auch gegen ManUnited wurd's fahrig. Wir haben einfach Probleme, es gegen die Top-Teams konstant gut über die 90 Minuten zu gestalten." Immerhin, so sein Schlussfazit: "Es war aber immens wichtig, dass wir so eine Reaktion gezeigt haben."

Und das, unterstrich auch sein Trainer Thomas Tuchel noch, "war schon auch nötig". Denn mit einer Niederlage wäre nicht nur RB Leipzig am amtierenden Meister vorbeigezogen, Spitzenreiter Leverkusen hätte sonst auch schon drei Zähler mehr gehabt (aktuell zwei).