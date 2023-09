Kimmichs Hilferuf belegt, wo der neue Trainer ansetzen muss

An diesem Montag tritt Rudi Völler um 18 Uhr als Bundestrainer für ein Spiel vor die Kameras und Mikrofone. Nach dem Dienstagabend und dem Duell mit Frankreich ist er wieder in seiner Funktion als Sportdirektor gefragt und muss einen Nachfolger für Hansi Flick finden. Über allem thront dabei die Frage: Was braucht diese Mannschaft eigentlich?

Die Worte von Joshua Kimmich in der Mixed Zone des Wolfsburger Stadions klangen wie Hilferufe. "Am Ende des Tages müssen wir dem Trainer vertrauen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er weiß, was richtig und gut für die Mannschaft ist." Dass Hansi Flick nicht mehr die richtigen Entscheidungen getroffen hat, ist offensichtlich, der 58-Jährige hat sich verfangen in Experimenten. Selbst zu Beginn dieser September-Periode, die das Ende der Experimente markieren sollte: Kimmich aus dem Zentrum wieder nach rechts zu beordern, ließ sich noch mit Wohlwollen so begründen, dass er diese Rolle sowohl beim Rekordmeister als auch beim DFB schon eingenommen hatte. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck hingegen als Kimmichs Pendant links aufzubieten, war der nächste Versuch, der krachend gescheitert ist. Und der letzte.

Kimmich aber sagte in dieser dunklen Stunde des deutschen Fußballs nach dem 1:4 gegen Japan noch etwas. Er stellte die Qualitätsfrage. "Wir sprechen immer viel von der Qualität in der Mannschaft. Aber wenn wir die so oft und über einen so langen Zeitraum nicht auf den Platz bringen, dann müssen wir uns fragen, ob wir wirklich überall Top-Qualität haben. Denn hätten wir die, dann würden wir nicht so viele schlechte Ergebnisse in Serie abliefern."

Hat Deutschland also kein Trainer-, sondern ein Spieler-Problem? Oder beides? Fakt ist: Von der am Samstag aufgebotenen Startelf gegen Japan spielen in dieser Saison zehn Profis in der Champions League, nur Florian Wirtz läuft mit Bayer Leverkusen "lediglich" in der Europa League auf. Die Einzelteile also sind deutlich besser als die Mannschaft, die sich nicht als solche präsentiert und pure Symbolik lieferte, als Thomas Müller einen Teil der Gruppe nach dem Abpfiff zum Dank an die Fans in Richtung des einen Tores anführte und Marc-André ter Stegen einen anderen Teil zum anderen. Das entstandene Bild: Diese Mannschaft weiß weder während der 90 Minuten noch danach, in welche Richtung es geht. Und die vielen Experimente von Flick haben selbstredend nichts Zusammenführendes gehabt.

Der Stimmungswandel ist nicht die zentralste Aufgabe des Flick-Nachfolgers

Es geht neun Monate vor der Heim-EM also nicht nur darum, einen neuen Bundestrainer zu finden, der das Feuer der Begeisterung im Kader und in der Nation weckt, sondern auch einen, der Antworten auf die vielen offenen Fragen rund um die Positionierung findet: Muss Kimmich rechts oder im Zentrum spielen? Ist Emre Can in der Mitte wirklich die Lösung? Wo ist der feste und beste Platz für den frisch gekürten Fußballer des Jahres Ilkay Gündogan? In welcher Rolle kann Kai Havertz seine Qualitäten optimal ausspielen und endlich zum Mehrwert für die Nationalmannschaft werden?

Kimmichs Hilferuf, er und seine Kollegen "müssen" darauf vertrauen, dass ihr Trainer sie richtig einsetzt, drückt aus, dass die Analyse, wer wo und mit wem am besten passt, eine noch zentralere Aufgabe des neuen Mannes ist, als einfach nur den Stimmungswandel im einstigen Fußball-Land zu erzeugen.