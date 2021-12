"Kimmich wird wieder voll belastbar sein können"

Professor Dr. Roland Schmidt ist seit 2012 Mannschaftsarzt beim FC Bayern. Der Mediziner spricht über Joshua Kimmichs Zustand nach seiner COVID-19-Erkrankung und sagt dessen Rückkehr ins Teamtraining zum Start in die Rückrunde voraus.

Herr Professor Schmidt, der FC Bayern ist nach dem 2:1 über den FSV Mainz 05 nahezu Herbstmeister, in der Champions League hat sich die Mannschaft mit makelloser Bilanz fürs Achtelfinale qualifiziert. Ist die Stimmung trotzdem getrübt, weil ein so wichtiger Spieler wie Joshua Kimmich seit Wochen fehlt?

Zunächst einmal lässt sich sagen, dass es Joshua Kimmich gut geht. Wir beobachten bei ihm einen typischen Verlauf einer leichten COVID-19-Erkrankung.

Trotzdem kann er derzeit gar nicht oder nur sehr reduziert trainieren, obwohl er nicht mehr ansteckend ist und im Sinne der Teilnahme am Mannschaftstraining als genesen gilt. Warum muss diese Schonung sein?

Joshua war vier Wochen in Quarantäne beziehungsweise in Isolation zuhause. Auch deshalb befindet er sich, sofern es das Herzkreislaufsystem betrifft, in einer regenerativen Belastungsstufe. Wir kontrollieren seine Heilung und passen die Trainingsinhalte wie bei jedem anderen verletzten oder erkrankten Spieler befundabhängig an.

"Es handelt sich um leichte, in Rückbildung befindliche Veränderungen der Lunge"

Der FC Bayern und Kimmich haben vermeldet, dass es Infiltrationen auf Kimmichs Lunge gebe. Wie muss man das einschätzen?

Es handelt sich um leichte, in Rückbildung befindliche Veränderungen der Lunge. Das ist allerdings bei leichteren COVID-19-Verläufen nicht untypisch.

Wird Kimmich also wieder voll belastbar sein?

Davon dürfen wir nach derzeitiger Befundung ausgehen.

Und wann wird er ins Mannschaftstraining zurückkehren können?

Wenn es bei dem Verlauf bleibt, mit Beginn der Rückrunde.

Professor Dr. Roland Schmidt (48) ist seit 2012 beim FC Bayern als Mannschaftsarzt angestellt. Der Internist, Kardiologe und Sportmediziner arbeitet als Chefarzt am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München (Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Notfallzentrum).