Kimmich: "Wir waren nicht nah dran - einiges muss sich ändern"

Der FC Bayern hat sich am Marienplatz mit zehn Meisterschalen in den Urlaub verabschiedet. Vorher berichtete Joshua Kimmich (27) über "gemischte Gefühle".

Dafür, dass ihm das eigentlich gar nicht so recht passte mit einer weiteren Meisterfeier, zeigte sich Joshua Kimmich am Sonntagnachmittag recht ausgelassen auf dem Münchner Rathaus-Balkon am Marienplatz. Immer wieder stimmte Bayerns Nummer 6 bei strahlendem Sonnenschein und guter Stimmung in die Gesänge der Fans und Mannschaft mit ein.

Über "gemischte Gefühle" hatte Kimmich zuvor noch gesprochen, gemeint hat er eine Saison, die die Bayern jetzt erstmal abhaken werden. Eigentlich, so Kimmich, hätte er lieber direkt nach dem Sieg gegen Dortmund, der die zehnte Meisterschaft in Folge perfekt gemacht hatte, mit den Fans gefeiert, so "wird es ein bisschen in die Länge gezogen".

Kimmichs Anspruch liegt deutlich über einem Titel

Das sah man bei einigen Spielern, die sich lieber mit einer Sonnenbrille und dem Smartphone im Schatten versteckten. Anders als Kimmich, der in der kommenden Spielzeit mehr feiern will als nur einen weiteren Meistertitel. "Das sollte immer unser Anspruch sein", sagte er und arbeitete die jetzt vergangene Spielzeit im Schnelldurchlauf ab: "Wir haben eine ganz ordentliche Hinrunde gespielt, sind dann überhaupt nicht gut aus der Winterpause gekommen, hatten einige Spieler, die gefehlt haben. Wir sind nie richtig in den Rhythmus gekommen."

Das machte sich speziell beim Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal bemerkbar. "Wir waren nicht nah dran", gestand Kimmich. Was sich in München deshalb ab Juli ändern muss? "Einiges. Da gibt es nicht nur einen Punkt, wo man sagt: 'Damit können wir den Schalter umlegen.' Es war nicht knapp in dieser Saison. Wir müssen lernen und verstehen, dass es nicht reicht, wenn wir nicht hundert Prozent geben. Das haben wir auch in der Bundesliga öfter zu spüren bekommen." In Bochum beispielsweise, zuletzt in Mainz. "Es ist einfach nicht genug, wenn wir nicht jeden Tag an unsere Grenzen gehen."

Wenigstens für ein paar Tage können Kimmich und Co. jetzt abschalten, ehe im Juni die Nationalmannschaft und die Nations League warten.