Kimmich: "Wir sind momentan nicht in einem Flow"

Am Ende war das 1:1 ein Remis der Moral. Aufgrund der Dramaturgie konnte der FC Bayern mit dem Resultat in Salzburg zufrieden sein - dennoch übte Joshua Kimmich auch am Mittwochabend Kritik.

Lag mit den Bayern in Salzburg am Boden, stand aber wieder auf: Joshua Kimmich. imago images

Auch beim schlechtesten Willen: Mangelnden Einsatz konnte man den Bayern in Salzburg nicht vorwerfen. Bis zum Schluss hatten sie an sich geglaubt, in der 90. Minute war es dann Kingsley Coman, der die Münchner mit dem 1:1 erlöste und vor einer Niederlage bewahrte. Am Ende also ein Resultat, mit dem die Bayern leben können?

Als Joshua Kimmich nach dem Spiel am "DAZN"-Mikrofon stand, sagte er zunächst mal: "Schwierig einzuordnen." Im Vorfeld hatte sich die Mannschaft ja deutlich mehr versprochen als nur ein Unentschieden - wer dann aber sah, wie forsch die Salzburger Fußball spielten, wer sah, dass die Österreicher in Führung gingen und sich dann tapfer wehrten, wer sah, wie sie in der 81. Minute eine riesige Doppelchance vergaben, der konnte am Ende aus Münchner Sicht doch einverstanden sein mit dem 1:1.

Wir haben vermittelt, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Joshua Kimmich

Das sah auch Kimmich so. "Es ist okay", sagte er zum Ergebnis und unterstrich dann zweierlei: zum einen den unbändigen Willen, mit dem sich die Bayern zurückgemeldet hatten - und zum anderen die gegenwärtige Form der Mannschaft, die gewiss nicht die beste ist.

Es mangelt schon wieder am Thema Absicherung

"In der ersten Halbzeit war es ein Stück weit zu wenig - vor allem in der Restverteidigung", gestand Kimmich und fügte an: "Wir sind momentan nicht in einem Flow, dass es alleine geht. Das muss jeder begreifen."

Das vorangegangene 2:4 in Bochum hat sichtbare Spuren hinterlassen, Teil der Wahrheit am Mittwoch war aber auch, so Kimmich: "Wir haben vermittelt, dass wir unbedingt gewinnen wollten." Das gelang den Bayern zwar nicht, zumindest ein bisschen könnte es sich aber so angefühlt haben - schließlich hatte die Mannschaft den Ausgleich buchstäblich erzwungen.