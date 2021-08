Kimmich: "Wir haben eine gute Bande beieinander"

Bei einer öffentlichen Trainingseinheit in der Allianz-Arena präsentierte der FC Bayern am Mittwochnachmittag sein Team für die kommende Saison. Nationalspieler Joshua Kimmich äußerte sich optimistisch, größter Hingucker war jedoch ein Olympiasieger.

Stadionsprecher Stephan Lehmann rief jeden Spieler einzeln auf den Rasen der Allianz-Arena. Den meisten Applaus bekamen naturgemäß die Stars und Identifikationsfiguren Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Robert Lewandowski. Als einzigem Jungprofi wurde Außenverteidiger Josip Stanisic diese Ehre der Begrüßung zuteil, auch wenn weitere Talente wie Torben Rhein, Malik Tillman und Bright Arrey-Mbi an der Übungseinheit teilnahmen. Ein Fingerzeig?

Zverev mit der Goldmedaille um den Hals

Die Bayern-Stars bekamen nicht nur Applaus, sie verteilten auch welchen. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nahm die Einladung des FC Bayern in die Arena mit Goldmedaille um den Hals gerne an, Kapitän Manuel Neuer überreichte ihm ein Bayern-Trikot mit der Nummer eins. Ob die Bayern trotz ihres etwas kleinen Kaders diese Nummer auch in der Bundesliga verteidigen und die zehnte Meisterschaft in Serie gewinnen? "Wir sind erholt und bereit für die neue Saison. Wir haben eine gute Bande beieinander", ist Kimmich optimistisch.

Davies ist am weitesten

Die Einheit am Mittwoch brach Neuzugang Omar Richards vorzeitig ab, Kingsley Coman konnte nach seiner gegen Neapel erlittenen Rippenprellung erneut nicht trainieren. Die verletzten Alphonso Davies, Lucas Hernandez und Marc Roca präsentierten sich den Fans, übten aber ebenfalls nicht mit dem Team. Am weitesten Richtung Comeback dürfte Davies sein, der zu Wochenbeginn ins Lauftraining einstieg und auch bereits erste Übungen mit dem Ball absolvierte.