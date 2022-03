Kimmich wehrt Vergleich ab: "Es schmeichelt uns zu sehr"

Der talentierte Jahrgang 1995 will bei der WM endlich sein Potenzial zeigen. Joshua Kimmich formuliert dafür ehrliche Worte.

Sieht noch viel Luft nach oben für seine Generation in der Nationalelf: Joshua Kimmich. picture alliance/dpa

Dieser Satz könnte von einer Trainerlegende stammen, doch gesagt hat ihn Joshua Kimmich (27): "Potenzial ist nur Theorie" - so fasst der Mittelfeldspieler des FC Bayern zusammen, wie es dem vielzitierten Jahrgang 1995 in der deutschen Nationalmannschaft bislang ergangen ist.

Mit dem Confed-Cup-Sieg 2017 hatte die Kimmich/Goretzka-Generation ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, doch seitdem folgten keine weiteren: War die DFB-Auswahl bis 2016 Dauergast in den WM- und EM-Halbfinals, enttäuschte sie 2018 und 2021 die Erwartungen schwer.

"Seitdem 'wir' am Werk sind, haben wir es einfach nicht geschafft. Ab 2018 war es schlicht nicht mehr gut", sagt Kimmich vor dem Auftakt ins WM-Jahr, den er in Erwartung seines dritten Kindes verpasst, im aktuellen Länderspielmagazin des DFB. "Wir sind in der Pflicht."

"Wir können nicht immer nur sagen, wie talentiert wir sind"

Den Vergleich mit der Generation Lahm/Schweinsteiger, die auf ihrem Höhepunkt 2014 Weltmeister wurde, wehrt er ab. "Es schmeichelt uns zu sehr. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sieht man, dass unsere Vorgänger sich dem Erfolg angenähert haben."

Irgendwann müsse das aktuelle Team sein Potenzial auch "auf den Platz bringen", findet Kimmich. "Ich weiß, dass wir es besser können, ich weiß, dass wir titelfähig sind. Aber, wie gesagt: Das ist nur Theorie. Wir können nicht immer nur sagen, wie talentiert wir sind, wie viele von uns bei Top-Vereinen wichtige Rollen spielen. Und dann kriegen wir es wieder nicht hin."

Flick-Aufschwung? "Man muss schon genauer hinschauen"

Unter Bundestrainer Hansi Flick stimmt die Tendenz mit sieben Siegen aus sieben Spielen. "Wir haben nach der EM besser in die Spur gefunden, ganz klar", sagt Kimmich und bleibt doch zurückhaltend: "Man muss schon genauer hinschauen und bewerten, gegen welche Mannschaften wir gespielt haben."

Die Gegner hießen Liechtenstein, Armenien (je 2), Island, Rumänien und Nordmazedonien und befinden sich mit einer Ausnahme in der FIFA-Weltrangliste allesamt außerhalb der Top 50: Die Rumänen belegen aktuell den 47. Platz.

Vorschau: Deutschland-Israel