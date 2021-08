Kimmich vor Verlängerung bei Bayern

Die Verantwortlichen beim FC Bayern basteln am Personal der mittelfristigen Zukunft. Eine erste Vollzugsmeldung steht bevor.

Bereits vor seinem Urlaub befanden sich Joshua Kimmich und der FC Bayern in intensiven Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit. Nach der Rückkehr des 26-Jährigen wurden diese fortgesetzt - und das Ergebnis von der Klub-Führung als positiv bewertet.

Vertrag soll bis 2026 verlängert werden

Damit ist mit einer baldigen Lösung zu rechnen. Diese sieht eine Ausdehnung des noch bis 2023 datierten Vertrags um weitere drei Jahre bis Juni 2026 vor. Kimmich wechselte im Sommer 2015 von RB Leipzig zum FC Bayern und absolvierte seitdem für den deutschen Rekordmeister 261 Pflichtspiele.

