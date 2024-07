Kimmich und Raum: Deutschlands neues Traumpaar

Die Stimmung im deutschen Lager ist locker und gelöst seit dem Viertelfinal-Einzug. Nur wenige Protagonisten hätten das besser nach außen transportieren können als Joshua Kimmich und David Raum. Das Außenverteidiger-Pärchen gab am Montagnachmittag eine gleichermaßen launige wie tiefgehende Pressekonferenz.

Nico Schlotterbeck hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, dass er von Pressesprecherin Franziska Wülle mehr oder weniger überredet werden musste, auf dem Podium Platz zu nehmen, Kimmich und Raum hingegen hatten dort ihren Spaß. Und waren damit in doppelter Hinsicht die Idealbesetzung: Sie gestalteten das Frage-und-Antwort-Spiel nicht nur überaus unterhaltsam, sondern sie sind auch mutmaßlich diejenigen, die am Freitag in der zweiten K.o.-Runde gegen Spanien die besten Antworten finden müssen - weil sie es mit den als "Wunderkindern" titulierten Flügelstürmern Nico Williams und Lamine Jamal zu tun bekommen.

Das Achtelfinale der Spanier gegen Georgien (4:1) haben Kimmich und Raum gemeinsam im Organisationsbüro im "Home Ground" in Herzogenaurach angeschaut und ihre Gegenspieler bereits studiert. "Wir müssen Lösungen finden", weiß Kimmich. "Wir werden vor große Aufgaben gestellt", ergänzt Raum, "obwohl sie bevorzugt in die Mitte ziehen, sind sie nie richtig ausrechenbar."

"Da müssen wir nicht mehr von einem Kind reden, er hat brutale Qualität"

Sollte Raum, wie zuletzt gegen Dänemark, auch am Freitag in Stuttgart als Linksverteidiger wieder den Vorzug vor VfB-Profi Maximilian Mittelstädt erhalten, bekäme er es mit dem 16-jährigen Lamine Jamal zu tun, das jugendliche Alter seines Gegenspielers indes spielt für den Leipziger keine Rolle. "Im Fußball ist das kein Thema, der Junge spielt seit einiger Zeit bei Barca, da müssen wir nicht mehr von einem Kind reden, er hat eine brutale Qualität. Aber auch er ist zu knacken. Und auf solche Spiele freut man sich, weil man selbst zeigen kann, was man drauf hat." Sein Rezept gegen den Angriffswirbel: die Gegenoffensive. "Wir wollen beiden auch nach hinten Aufgaben stellen."

Liefern Kimmich und Raum im Viertelfinale auf einem ähnlichen Niveau ab, wie am Montag während ihrer Pressekonferenz, würde dies die Chancen auf einen Halbfinaleinzug fraglos erhöhen. Das Duo bot eine ausgewogene Mischung aus Tiefgang und Unterhaltung, gewährte zudem Einblicke in das Innenleben einer Mannschaft, die dieses Heimturnier ganz offensichtlich genießen kann. "Ich lese oft, dass unsere Videos den Eindruck vermitteln, wir seien miteinander wie auf einer Klassenfahrt", sagt Raum und verrät: "Das stimmt sogar, es fühlt sich wirklich so an. Wir haben viel Spaß zusammen, erst Recht, wenn wir zwischendurch auch noch Spiele gewinnen."

Raum über Kimmich: "Er ist ein Riesen-Typ, ein Riesen-Vorbild"

Die beiden Außenverteidiger haben während der gemeinsamen Wochen zudem auch zwischenmenschlich zueinander gefunden. Raums Erzählung vom Besuch der gesamten Familie Kimmich in Herzogenaurach gleicht geradezu einer Liebeserklärung: "Wer Jo privat erlebt, wie er mit seinen vier Kindern umgeht, der kann sich eine riesige Scheibe von ihm abschneiden. Er ist ein Riesen-Typ, ein Riesen-Vorbild. Ich will später auch mal so ein Daddy sein." Kimmichs Reaktion darauf ist ein Lächeln: "Wir heiraten im Sommer …"

Vorerst aber zählt nur der Turnier-Sommer. Und der soll nach dem Viertelfinale gegen den großen Favoriten Spanien keinesfalls beendet sein. "Wir wollen noch drei Spiele gewinnen", erklärt Kimmich voller Überzeugung. Es wäre gleichbedeutend mit dem EM-Titel