Kimmich und die Bayern-Freude über ein "Kampfspiel"

Mit nur einem eigenen Treffer hätte der FC Bayern in den vergangenen Spielen nicht viel gerissen. Dieses Mal in Frankfurt stand sie aber mal wieder, die Null. Das stimmte die Beteiligten froh. "Heute war die Mentalität echt gut", so der Tenor.

Was haben die letzten fünf Bayern-Pflichtspiele vor dem jetzigen 1:0-Erfolg in Frankfurt gemein gehabt? Der Rekordmeister und Bundesliga-Tabellenführer hat jeweils Gegentreffer zugelassen und sich dabei oft mit unnötigen 0:1-Rückständen selbst ein Ei gelegt.

Dieses Mal aber war über die volle Spielzeit wieder Qualität drin in der Abwehrarbeit - abgesehen von einer zugelassenen Großchance von Filip Kostic früh in der Partie und ein paar anderen erlaubten SGE-Kontern. Stolze 65,7 Prozent der Zweikämpfe entschieden die Münchner in Hessen für sich - der höchste und damit beste Wert bislang von allen Spielen aller 18 Erstligisten in dieser Saison.

Kurzum: Die Bezeichnung 1:0-Arbeitssieg, sie passte wie die Faust aufs Auge - auch weil der FCB weitere Tore unter anderem mit einem Schuss mitten ins Gesicht von Eintracht-Keeper Kevin Trapp verpasste.

"Die Art und Weise hat gepasst"

Und genau dieser Umstand, den Auswärtsdreier ohne kassierten Gegentreffer erreicht zu haben, trieb den Beteiligten ein Lächeln aufs Gesicht. Allen voran Mittelfeldmann Joshua Kimmich, der das 1:0 von Leroy Sané mit einem herrlichen Steckpass vorbereitete.

Im Gespräch mit "Sky" nach Spielschluss sagte der deutsche Nationalspieler hochzufrieden: "Es war ein Kampfsieg. Wir haben es ordentlich gemacht und hatten einige gute Chancen, die früher zur Führung hätten führen müssen. Dann hätten wir es souveräner zu Ende spielen können." Es sei dabei auch einfach mal wichtig gewesen, die Null zu halten - "und auch die Art und Weise hat gepasst".

Was Kimmich damit speziell meinte? "Heute war die Mentalität echt gut. Wir haben uns in den letzten 15 Minuten sehr gepusht, um kein Tor zu kassieren. Das macht dann auch Spaß." Das hatte man dem Aufbauspieler auch selbst am besten angesehen, etwa als er in der Schlussphase nach einer starken Grätsche von Lucas Hernandez zum Sprint ansetzte, seinen Kollegen vor Freude anschrie und für seine Aktion ausgiebig lobte.

Insgesamt war das ein guter Schritt von uns. Julian Nagelsmann

Genau diese Mentalität ist für den 27-Jährigen fortan der Schlüssel für die nun kommende entscheidende Saisonphase in Richtung Champions League (1:1 im Achtelfinalhinspiel in Salzburg) und Bundesliga-Meisterschaft Nummer zehn am Stück: "Es ist noch ein langer Weg. Wir hatten gefühlt schon mehrere Momente, in denen man das Gefühl hatte, dass es das ist. In den letzten Wochen haben wir das Polster ein wenig verspielt." So aber könne es gehen, denn "es muss unser Anspruch sein, den Vorsprung ins Ziel zu bringen".

"Insgesamt war das ein guter Schritt von uns", erkannte auch Trainer Julian Nagelsmann, der auch explizit ein Lob für die defensive Arbeit aussprach: "Wir hatten über das gesamte Spiel guten Zugriff. Das war über weite Strecken sehr gut."