Kimmich überrascht von Flicks Kader-Nominierung: "Die drei hätte ich schon erwartet"

Bundestrainer Hansi Flick hat so manch neues Gesicht für die Länderspiele gegen Peru und Belgien nominiert - Joshua Kimmich war aber nicht deshalb überrascht.

"Ich war nicht überrascht, dass der eine oder andere neu dabei ist", sagte der Bayern-Profi der "tz" und verriet, dass er eher überrascht gewesen sei, "dass der eine oder andere nicht dabei ist". Namentlich nannte Kimmich Marco Reus, Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Niklas Süle, Leroy Sané und Antonio Rüdiger. "Gerade die letzten drei hätte ich schon auf der Liste erwartet", sagte der 28-Jährige.

In der Tat verzichtet der Bundestrainer in den zwei Länderspielen auf so manch einen etablierten Spieler und gibt stattdessen gleich sechs Neulingen (Malick Thiaw, Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Kevin Schade und Felix Nmecha) eine Chance, sich zu zeigen.

Flick lässt Tür offen

Flick verwies am Montag darauf, dass er mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Jahr "Möglichkeiten und Optionen auf allen Positionen" testen wolle. Ohnehin wird Flick nicht müde, zu betonen, dass die Tür in die Nationalmannschaft im Grunde jedem Spieler offenstehe, "wenn er Leistung bringt".

Leistung fordert nach der missglückten WM in Katar auch Kimmich, der am Samstag gegen Peru (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) und am darauffolgenden Dienstag gegen Belgien (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer sowie Müller und Gündogan die Kapitänsbinde tragen wird.

Jedes einzelne Spiel müssen wir gewinnen. Joshua Kimmich

"Für mich sind das jetzt auch keine klassischen Test- oder Freundschaftsspiele", betonte der Mittelfeldspieler und betonte, dass jedes Spiel für ihn ein Vorbereitungsspiel auf die Heim-EM sei: "Und jedes einzelne Spiel müssen wir gewinnen."

Zur Erinnerung: Deutschland ist als Gastgeber für die EM automatisch qualifiziert und lehnte es zudem ab, außer Konkurrenz an der Qualifikation teilzunehmen. Nun gilt es, wie Kimmich betont, jedes Spiel zu nutzen, um "den Rhythmus zu finden" sowie "Selbstvertrauen und Kontinuität" aufzubauen.