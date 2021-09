Kimmich über Sané: "Der Junge hat Bock auf Fußball"

Die Zeit bei der Nationalmannschaft hat Leroy Sané offenbar sehr gutgetan - sein Münchner Kollege Joshua Kimmich hatte jedenfalls "Spaß, mit ihm auf dem Platz zu stehen".

Kimmich, der in dieser Saison bei den Bayern von der rechten Abwehrseite fix ins defensive Mittelfeld gerückt ist und dort zusammen mit Leon Goretzka das Schwungrad des Münchner Spiels bilden soll, ist beim Rekordmeister gesetzt - und auch in der DFB-Auswahl ist der 26-Jährige in eine Leader-Rolle geschlüpft. Sein Wort hat hier wie da mittlerweile Gewicht.

Sein Münchner Kollege Leroy Sané dagegen musste zuletzt bei den Bayern wieder einiges an medialer Kritik einstecken, beim Heimspiel gegen Köln gab es angesichts seiner Leistung auch Pfiffe von den heimischen Zuschauern.

Sanés Ausflug zur DFB-Elf kam zur rechten Zeit

Insofern kam der Ausflug zur deutschen Nationalmannschaft und seinem früheren Trainer Hansi Flick sehr gelegen. In allen drei Partien der WM-Qualifikation stand der Linksfuß in der Startelf und überzeugte vollauf (4:0 in Island, kicker-Note 2; 6:0 gegen Armenien, kicker-Note 2; 2:0 in Liechtenstein, kicker-Note 3).

Auch Kimmich sah den spürbaren Aufwärtstrend bei Sané: "Der Junge hat Bock auf Fußball. Es macht Spaß, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Der Eindruck ist gut, sehr positiv", so der Sechser nach dem Spiel in Reykjavik. Kimmich geht davon aus, dass sich dieser Leistungsschub jetzt auch bei den Bayern fortsetzt. "Ich denke, er wird da jetzt anknüpfen bei uns", sagte Kimmich in Reykjavik.

Der Junge hat Bock auf Fußball. Es macht Spaß, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Der Eindruck ist gut, sehr positiv. Joshua Kimmich

Leipzig und Barcelona warten

Die Münchner brauchen in den kommenden Wochen nicht nur Sané in bestmöglicher Form, denn am Samstag steht das Spitzenspiel bei RB Leipzig (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an, ehe es drei Tage später zum Champions-League-Auftakt nach Barcelona geht.