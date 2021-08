Kimmich über Pfiffe gegen Sané: "Das ist echt frech und bitter"

Das erste Mal seit anderthalb Jahren hatte der FC Bayern wieder echtes Heimspiel-Feeling mit 20.000 Zuschauern. Da passten die Pfiffe gegen Leroy Sané so gar nicht ins Bild. Während Joshua Kimmich und Sportvorstand Hasan Salihamidzic klare Worte fanden, äußerte sich Oliver Kahn nicht ganz so deutlich.

Steht in München immer wieder in der Kritik: Leroy Sané. imago images/Lackovic

Nach dem 3:2 gegen den 1. FC Köln hatte Julian Nagelsmann bereits die Pfiffe der eigenen Fans gegen Leroy Sané kritisiert. Tags darauf fand auch Kimmich klare Worte. "Was gestern passiert ist, ist nicht nur unglücklich, das fand ich schon echt frech und bitter", sagte Kimmich am Montag bei einer Presserunde zu seiner Vertragsverlängerung beim Rekordmeister bis 2025 hatte. "Vor allem auch mit dem Hintergrund, was wir hier in der vorletzten Saison geleistet haben. Wir haben alle Titel gewonnen und immer erwähnt, dass wir diese Titel mit den Fans nochmal holen und diesen Erfolg bestätigen möchten." Dass dann ausgerechnet im ersten Spiel vor einigermaßen gefüllten Rängen einem Spieler so etwas passiere, "das finde ich nicht in Ordnung. Das war nicht gerechtfertigt."

Salihamidzic: "Unsere Fans müssen unsere Spieler unterstützen"

Salihamidzic war es ebenfalls wichtig, sich über Sané zu äußern. Der Spieler wisse selbst - und darüber habe es bereits ein Gespräch gegeben - dass er kein Riesenspiel gemacht habe. "Das war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", stellte der Sportvorstand klar. "Trotzdem erwarten wir immer, dass unsere Spieler von den Fans unterstützt werden. Klar dürfen die Zuschauer auch unzufrieden sein, wenn wir nicht so gut spielen. Aber wir sind eine Truppe, ein Team und wir können einen Einzelnen in der Allianz Arena nicht auspfeifen lassen. Das geht gar nicht und wollen wir nicht. Unsere Fans müssen unsere Spieler unterstützen." Zudem unterstrich Salihamidzic, dass der 25-Jährige immer vom Verein geschützt werde.

Kahn: "Er muss das wollen"

Etwas differenzierter äußerte sich der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. Es sei die Aufgabe des Klubs, sich um die Spieler zu kümmern. "Was können wir tun, dass Leroy seine Leistung bringen will? Es gehören immer zwei dazu", stellt Kahn aber auch fest und spielt den Ball Sané zu. "Er muss das wollen. Wir sind jederzeit bereit, ihm zu helfen."