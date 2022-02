Kimmich stellt die Mentalitäts-Frage

Joshua Kimmich fand nach der herben 2:4-Niederlage seiner Bayern in Bochum deutliche Worte. Der Mittelfeldspieler stellte die Mentalitätsfrage.

Nach 21 Spieltagen hatte der FC Bayern die beste Defensive (21 Gegentore) der Liga, im Schnitt also ein Gegentor pro Spiel. Am 22. Spieltag gegen Aufsteiger Bochum zappelte der Ball bereits in Hälfte eins vier Mal im Tor von Neuer-Vertreter Sven Ulreich - inklusive der drei Minuten Nachspielzeit also alle 12 Minuten ein Gegentor. Überhaupt lag der Rekordmeister in der Bundesliga erst viermal mit mindestens vier Gegentreffern zur Pause zurück, zuletzt in der Saison 1975/1976 beim 0:6 (0:5) gegen Eintracht Frankfurt.

Dabei hatten die Münchner zu Beginn sogar geführt, mussten jedoch postwendend den Ausgleich hinnehmen und fingen sich zwischen der 38. und der 44. Minute drei weitere Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4. Joshua Kimmich vermisste bei sich und seinem Team nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon "alle Tugenden, die es braucht, um ein Spiel zu gewinnen". Vielmehr sah er die "schlechteste Saisonleistung".

"Keine taktischen Gründe"

Ob das von Trainer Julian Nagelsmann gewählte 4-1-4-1-System damit zu tun gehabt habe? Das wies Kimmich gleich zurück. "Das hat heute keine taktischen Gründe gehabt. Wir sind ja noch 1:0 in Führung gegangen und kriegen innerhalb von 20-25 Minuten vier Tore, da muss schon jeder Einzelne sich hinterfragen, ob er alles reingehauen hat." Der alleinige Sechser, der erst zur zweiten Hälfte vom eingewechselten Corentin Tolisso Unterstützung bekam, haderte damit, dass diese Gegentor-Flut nicht zum ersten Mal passiert sei - und spielte damit auf die derbe Pokalpleite gegen Gladbach (0:5) an. "Das passiert uns zu oft, das kenne ich aus der Vergangenheit so von uns nicht."

Auch gegen Bochum lagen die Bayern zur Pause schon einmal mit einer Differenz von drei Toren zurück - und mussten am 6. Spieltag 1976/1977 sogar noch das 0:4 schlucken. Dann begann aber eine der größten Aufholjagden der Bundesliga-Geschichte. Über 45 Jahre später blieb diese aus, denn mehr als das 2:4 durch Robert Lewandowski brachten die sonst so Mentalitäts-starken Spieler aus München nicht mehr auf die Anzeigetafel.

Kimmich stellt die Mentalitätsfrage

"Da müssen wir uns fragen, ob das die Mentalität ist, die der FC Bayern verkörpert", sagte ein nachdenklicher Kimmich. Letztlich machte Kimmich die Einstellung und die fehlende Körperspannung für die "absolut verdiente Niederlage" als ausschlaggebende Punkte aus. "Zum Glück war das ein Bundesliga-Spiel und wir hatten neun Punkte Vorsprung", schloss der 27-Jährige. Am Mittwoch im Achtelfinale der Champions League gegen Salzburg (21 Uhr) müssen die Münchner dennoch anders auftreten.