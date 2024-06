Kimmich setzt klare Prioritäten: Erst die EM, dann die Zukunft

Joshua Kimmich blickt seinem fünften großen Turnier erwartungsfroh entgegen. Weder die offene Zukunft noch die Versetzung auf die Rechtsverteidiger-Position können daran rütteln.

Über Vincent Kompany, seinen neuen Trainer beim FC Bayern, wollte Joshua Kimmich im Kreis der Nationalmannschaft nicht viele Worte verlieren. "Ich kenne ihn aus der Ferne als Spieler, als Trainer kann ich ihn weniger beurteilen. Ich freue mich, dass wir einen neuen Trainer gefunden haben", entgegnete der Defensiv-Allrounder am Samstag auf der DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach. Schon gar nicht ließ er aus der Entscheidung Rückschlüsse auf seine sportliche Zukunft zu: "Klar ist es wichtig. Aber in allererster Linie ist wichtig, was der Verein denkt."

"Natürlich ist der FC Bayern erster Ansprechpartner"

Eine Antwort darauf erwartet der 29-Jährige erst nach der Europameisterschaft. "Die Situation ist für mich nicht ungewiss, sondern ganz klar. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich habe die Europameisterschaft vor der Brust, deshalb ist der Fokus ganz klar auf die EM gerichtet. Danach wird ein Gespräch stattfinden, und da ist der FC Bayern natürlich erster Ansprechpartner", lautet sein Fahrplan.

Die Heim-EM ist Kimmichs fünfte Teilnahme an einem großen Turnier. Abgesehen von der EM 2016 in Frankreich, wo sein Stern in der Nationalmannschaft aufging, war es eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen - auch der Gewinn des Confederations Cup 2017 hübscht diese ernüchternde Gesamtbilanz nur wenig auf. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar hatte Kimmich deshalb mit feuchten Augen davon gesprochen, dass er nicht als die Nationalspieler-Generation abtreten wolle, die nur für Misserfolge stehe.

"Vor einem halben Jahr war noch eine ganz andere Stimmung"

Jetzt brennt er darauf, diesem Szenario entgegenzuwirken - und seit den wegweisenden Siegen im März gegen Frankreich und die Niederlande ist bei ihm auch die Überzeugung entstanden, dass dies gelingen kann. "Vor einem halben Jahr war noch eine ganze andere Stimmung, da haben uns die beiden Siege gut getan", sagte er.

Diese bekamen die Nationalspieler am Vortag bei der Ankunft im "Home Ground" von Ausrüster adidas zu spüren, als ihnen rund 4000 Fans zujubelten. "Es war toll zu sehen, dass so viele Menschen da waren. Die Stimmung war überragend", strahlte Kimmich: "Man kann spüren, dass die Menschen bereit sind."

Ukraine-Test wichtig für den "Flow" - Warten auf die Champions-League-Finalisten

Der Nationalmannschaft bleiben indes noch zwei Wochen und zwei Testspiele, um sich für das EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland bereit zu machen. Am Montag empfängt die DFB-Auswahl in Nürnberg die Ukraine, Kimmich formulierte eine klare Forderung: "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, um im Flow zu bleiben und die positive Stimmung aufrecht zu halten."

Verzichten muss Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei auf die vier Champions-League-Finalisten Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck. Für Rüdiger stehen in der Innenverteidigung Waldemar Anton und Robin Koch als Alternativen bereit. Für die vakante Kroos-Stelle im defensiven Mittelfeld ist Pascal Groß erster Anwärter. Ansonsten wird Nagelsmann gegenüber den März-Länderspielen wohl nur eine Veränderung vornehmen: Bayern-Keeper Manuel Neuer kehrt nach eineinhalb Jahren wieder ist Tor zurück, nachdem im März ein Muskelfaserriss im Oberschenkel das Comeback verhindert hatte.

Kimmich lobt Neuer: "Eine unglaubliche Leistung

Dass sich der 38-Jährige nach seinem folgenschweren Skiunfall wieder so zurückgekämpft hat, nötigt Kimmich größten Respekt ab. "Es ist eine unglaubliche Leistung. Nicht dass, sondern wie er zurückgekommen ist", sagte Kimmich und beschrieb Neuers Wert für seine Teamkollegen mit den Worten: "Es gibt einem auf dem Feld ein gutes Gefühl, solch einen Torhüter hinter sich zu haben."

Für Kimmich ist bei der EM die Position des Rechtsverteidigers reserviert, die ihm Nagelsmann schon im März zugewiesen hatte. In Sonderschichten hat er sich zwischen Saisonende und Start ins EM-Trainingslager dafür präpariert: "Das Anforderungsprofil ist ein bisschen anders, aber ich habe mich schnell wieder zurecht gefunden." Seine Anführer-Position im Mannschaftsgefüge sieht er nach der Versetzung aus dem Mittelfeldzentrum auf die Außenbahn nicht beeinflusst: "Meine Rolle ist relativ unverändert. Ich möchte mit guten Leistungen vorangehen." Schon am Montag gegen die Ukraine und erst recht beim Heim-Turnier.