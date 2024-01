Kimmich: "Man hat nicht das Gefühl, dass wir wissen, um was es geht"

Es war nicht der Tag des FC Bayern, es war auch nicht der Tag des Joshua Kimmich beim ernüchternden 0:1 gegen Werder Bremen. Trainer Thomas Tuchel wechselte den gelbbelasteten Nationalspieler sogar nach einer guten Stunde aus.

"Natürlich will ich immer 90 Minuten auf dem Platz stehen, gerade wenn wir zurückliegen", sagte Kimmich nach der ersten Heimniederlage dieser Bundesligasaison. Argumente gegen die Entscheidung von Tuchel hatte er allerdings keine, das hätte aber auch für so gut wie jeden anderen Feldspieler des Rekordmeisters gegolten.

Gut war an diesem Sonntagnachmittag niemand. Dementsprechend hart ging Kimmich mit der eigenen Mannschaft ins Gericht: "Man hat gemerkt, dass die Bremer hungriger waren als wir, das darf uns in der jetzigen Phase nicht passieren", prangerte er die Einstellung an, auch wenn "die Niederlage nicht verdient" gewesen sei. Ansichtssache.

Ein Offenbarungseid, der eine Frage offen lässt

Viel zu pomadig, sorglos und einfallslos agierten die Münchner, machten es Bremen bis auf die druckvolle Schlussphase zu einfach. "Man muss die Herangehensweise hinterfragen, man hat das ganze Spiel über gesehen, dass wir zu statisch sind", schilderte Kimmich und fügte eine bedenkliche Eigendiagnose an: "Man hat nicht das Gefühl, dass wir wissen, um was es geht." Ein Offenbarungseid für den elfmaligen Meister in Serie, der die Frage offen lässt, ob es an der nötigen Erfolgsgier mangelt.

Wir dürfen uns keinen Patzer mehr erlauben. Joshua Kimmich

Dabei sollte die Siegesserie von Tabellenführer Bayer Leverkusen Ansporn genug sein. "Mit der Konstellation in der Tabelle ist es für uns unfassbar wichtig, jedes Spiel zu gewinnen. Das müssen wir aber ausstrahlen. Man muss merken, dass wir aggressiv in den Zweikämpfen sind, wir müssen uns im Spiel mit Ball mehr bewegen, mehr Chancen kreieren", zählte Kimmich auf, was besser werden muss.

"Leverkusen hat in der Nachspielzeit vier Punkte in den letzten beiden Partien geholt. Wir müssen dranbleiben, dürfen uns keinen Patzer mehr erlauben." Mit einer Leistung gegen Bremen wird das schwierig. Man darf gespannt sein, welche Reaktion die Mannschaft gegen Union Berlin im Nachholspiel am Mittwochabend zeigt und welche Konsequenzen Tuchel bei der Aufstellung ziehen wird. Auch bei Kimmich, der nicht mehr unantastbar scheint.