Kimmich-Klartext: Darum habe ich ohne Berater verlängert

Seit Montag ist es offiziell: Joshua Kimmich hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2025 verlängert. Im Beisein von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte sich der Nationalspieler im Anschluss über die Gründe für seine Unterschrift - und warum er ganz ohne Berater verhandelte.

Hoch oben über München, hinter dem Rathaus, mit Blick auf die Frauenkirche verkündete der FC Bayern heute die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich. Dort, auf der Dachterrasse der in der Innenstadt neu erbauten "Bayern World", erklärten CEO Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und eben Kimmich die Einigung über die bis 2025 ausgeweitete Zusammenarbeit und das damit verbundene Signal. Natürlich gab's dabei die gegenseitigen - obligatorischen - Wertschätzungen.

Doch der mündige und meinungsstarke Profi Kimmich hatte noch deutlich mehr zu sagen.

Ich hatte bei der letzten Verhandlung kein perfektes Gefühl. Joshua Kimmich

Die Gründe für seinen langfristigen Verbleib beim Rekordmeister seien "sportlich, privat, persönlich", er wolle seine "hoffentlich besten Jahre im Fußball" in der bayerischen Landeshauptstadt verbringen - schließlich gäbe es "so ein Gesamtpaket nicht oft in Europa". Der Klub biete "schon eine gewisse Sicherheit, das war beim Trainer nicht immer so der Fall", weiß Kimmich. Seit seiner Ankunft beim FCB hat er unter Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Niko Kovac und Hansi Flick trainiert. Konstanz auf dieser Position sieht anders aus. Umso mehr sei es jetzt "ein Zeichen", dass Kahn und Salihamidzic ab diesem Sommer mit Julian Nagelsmann "einen Trainer für fünf Jahre verpflichtet haben". Und auch der Neue an der Seitenlinie habe für Kimmichs Unterschrift eine "große Rolle gespielt".

Zeigte sich am Montag auf dem Dach zusammen mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic: Joshua Kimmich. imago images/FC Bayern München

Spannend ist zudem der Vorgang bis zur finalen Vertragsunterschrift bis 30. Juni 2025. Denn das gibt's selten im Fußball-Profigeschäft, dass ein Spieler - gerade in der Top-Kategorie - auf einen Berater, einen Vermittler oder Verhandlungsführer komplett verzichtet. Kimmich aber macht das. Er will das Geschehen selbst kontrollieren. Aus mehrerlei Gründen, wie er an diesem Montag erklärte. "Ich hatte bei der letzten Verhandlung kein perfektes Gefühl", sagte der 26-Jährige. Damals seien, und das passiere auch bei anderen Fußballern immer wieder, viele Details "nach außen getragen" worden, so Kimmich.



Deshalb war es mir wichtig, dass ich da selbst sitze. Joshua Kimmich

Hinkommt, dass der Mittelfeldspieler über sämtliche Vorgänge in diesem Prozess informiert sein wollte und "nicht, dass mir jemand irgendwelche Versprechungen macht", die womöglich nie eingehalten werden würden. "Deshalb war es mir wichtig, dass ich da selbst sitze", berichtete Kimmich selbstbewusst. "Und dass ich mit gutem Gefühl unterschreibe. Dieses Mal war das hundertprozentig der Fall."

Zugleich wollte er, der Führungsspieler, seinen Kollegen auch ein Signal senden. Im Sinne von: vorangehen, den ersten Schritt zu machen. Sagte er doch auch: "Ich hoffe, dass ich der erste war von den noch weiteren Vertragsverlängerungen." Denn: Es gehe nicht nur darum, "dass man Spieler kauft, sondern dass die Spieler auch verlängern". Völlig richtig. Leistungsträger sollen gehalten werden.

Kimmich über Harmonie und Freunde im Team

Sein Kumpel und Partner im Mittelfeld Leon Goretzka ist so einer. Er könnte oder sollte ihm nun folgen. Schließlich war einer der Hauptgründe für Kimmichs Verlängerung, dass er in der Mannschaft Freunde habe, dass es sich um ein eingeschworenes Team handle. "Als ich hier aufgeschlagen bin", erinnert sich, "war nicht so viel Harmonie in der Mannschaft. Aber mir ist das wichtig. Mir macht es noch mehr Spaß, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und das ist hier gegeben und sehr besonders an dieser Mannschaft."