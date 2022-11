Kimmich im "Spagat" zwischen Riesen-Kindheitstraum und Binden-Ärger

Joshua Kimmich geht am Mittwoch gegen Japan in seine zweite Weltmeisterschaft. Die Schmach des Gruppen-Aus bei den Titelkämpfen 2018 will der ehrgeizige Münchner in Katar auswetzen, doch darum ging es bei der Pressekonferenz im FIFA-Medienzentrum nur am Rande.

"Wir sollten irgendwann den Fokus nach vorn richten": Joshua Kimmich. Getty Images