Kimmich hadert: "Da ist schon sehr viel gegen uns gelaufen"

Deutschland ist extrem bitter gegen Spanien im EM-Viertelfinale ausgeschieden. Joshua Kimmich fand sehr klare und ehrliche Worte - und sprach von einem unverdienten Ausscheiden.

"Es fühlt sich sehr ungerecht an", begann Joshua Kimmich seine Analyse am ARD-Mikrofon und führte weiter aus: "In der ersten Halbzeit waren die Spanier die bessere Mannschaft, aber in der zweiten Hälfte und auch der Verlängerung waren wir deutlich besser, hatten die deutlich besseren Chancen. Spanien wollte sich eigentlich nur noch ins Elfmeterschießen retten."

Deutschland war gefühlt näher am 2:1 dran, die Iberer taten sich schwer, hatten mit Nico Williams, Lamine Yamal und Alvaro Morata auch ihren gesamten Dreiersturm schon ausgewechselt. Und dann hatte Spanien in der 106. Minuten auch noch Glück, dass es keinen Handelfmeter gab, nachdem Marc Cucurella den Schuss von Jamal Musiala an die Hand geschossen bekam.

Und dann kam zu allem Überfluss aus deutscher Sicht noch die 119. Minute und der späte Siegtreffer durch Mikel Merino. "Das ist bitter, dass wir mit der letzten Aktion das 1:2 kriegen. Wir haben sogar danach noch zwei gute Chancen. Und dann haben wir noch eigentlich einen Handelfmeter vor dem 1:2. Da ist schon sehr viel gegen uns gelaufen, leider", haderte Kimmich.

Kimmich lobt: "Es war ein unglaublicher Teamspirit"

Die Enttäuschung nach Abpfiff war bei allen groß. Allerdings fühlte es sich anders an als bei den Turnieren zuvor, wo teilweise schon in der Gruppenphase Endstation war (WM 2018 in Russland, WM 2022 in Katar). "Das ist eine andere Enttäuschung als in Katar. Da war es ein Versagen von uns, wir haben nicht an einem Strang gezogen und waren kein Team. Das war in diesem Jahr ganz anders", so Kimmich. "Wenn ich auf die letzten sechs Wochen zurückblicke, in denen wir zusammen waren, das war sehr besonders. Es war ein unglaublicher Teamspirit, gerade auch von den Jungs, die nicht so viel gespielt haben. Das habe ich so noch nicht so oft erlebt."

Somit kam der in diesem Turnier als rechter Verteidiger eingesetzte Spieler vom FC Bayern auf den Schluss: "Die Enttäuschung ist anders und vielleicht noch größer, als bei den anderen Turnieren. Bei den anderen Turnieren haben wir es nicht verdient, da waren wir nicht gut genug. Das war heute anders. Wir waren definitiv die bessere Mannschaft gegen sein sehr gutes Spanien."