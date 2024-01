Kimmich fehlt im Bayern-Trainingslager

Der FC Bayern ist am Sonntag ins Trainingslager nach Portugal aufgebrochen. Nicht mit dabei ist Joshua Kimmich (28).

Mit insgesamt 25 Spielern reiste der FC Bayern an die portugiesische Algarve - davon allerdings nur 18 aus dem Profikader. Die Nachwuchsspieler Lovro Zvonarek, Noel Aseko Nkili, Adam Aznou, Fukui Taichi, Anthony Pavlesic, Max Schmitt und Ljubo Puljic stiegen genauso in das Flugzeug wie Neuzugang Eric Dier.

Nicht mit dabei sein wird hingegen Joshua Kimmich. Der deutsche Nationalspieler wird das Trainingslager verpassen, weil die Geburt seines Kindes bevorsteht. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wird der Mittelfeldspieler sich stattdessen in München fit halten. Beim 3:0 über Hoffenheim am Freitagabend zum Jahresauftakt stand Kimmich noch über 90 Minuten auf dem Platz. Neben Kimmich fehlen auch die Verletzten Bouna Sarr, Daniel Peretz und Serge Gnabry sowie der mit Marokko beim Afrika-Cup weilende Noussair Mazraoui und der mit Südkorea beim Asien-Cup weilende Min-Jae Kim.

Der Zweitplatzierte der Bundesliga hatte sich dafür entschieden, das Trainingslager erst nach dem ersten Pflichtspiel des Jahres abzuhalten. In Faro an der Südküste Portugals erwarten den Rekordmeister 18 Grad und damit 21 Grad mehr als bei Abflug in München.

"Wir werden bessere Witterungsverhältnisse haben, da können wir ein bisschen länger trainieren und taktisch detaillierter korrigieren, weil nicht jeder sofort auskühlt", wird Trainer Tuchel auf der Vereinswebsite zitiert. Er wolle sich unter anderem Zeit dafür nehmen, "Standardsituationen zu trainieren und Abläufe, defensiv wie offensiv, im Detail zu korrigieren."

Nach der Rückkehr aus Portugal steht für den FC Bayern eine englische Woche an: Zwischen den Auftritten gegen Werder Bremen am 21. Januar und auswärts in Augsburg am 27. Januar steigt am 24. Januar noch das Nachholspiel gegen Union Berlin.