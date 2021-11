Kimmich droht erneute Quarantäne - Coman fällt aus

Der FC Bayern muss beim Auswärtsspiel in Augsburg am Freitag womöglich auf Joshua Kimmich verzichten.

Der ungeimpfte Bayern-Profi fehlte am Donnerstagvormittag im Training. "Er hatte in seinem privaten Umfeld Kontakt zu einer Corona-Verdachtsperson", berichtete Trainer Julian Nagelsmann auf seiner Pressekonferenz. "Auch das ist noch nicht bestätigt. Da warten wir noch auf das PCR-Ergebnis."

Nagelsmann sprach von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme". Es gebe "noch keine Prognose" hinsichtlich Kimmichs Einsatzfähigkeit am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg. In der laufenden Saison stand Kimmich an allen elf Spieltagen in der Startelf (drei Tore, vier Vorlagen, kicker-Notenschnitt 2,73) und wurde nur beim 7:0 gegen den VfL Bochum ausgewechselt.

Kein Risiko bei Coman - Davies in Augsburg wohl nicht in der Startelf

Sicher fehlen wird am Freitag Kingsley Coman, den laut Nagelsmann "minimale muskuläre Beschwerden" plagen. Auch das sei "eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wäre das Spiel am Samstag, hätten wir ihn dabei gehabt. Wir gehen lieber mit mehr Sicherheit auf die Champions League."

Dort steht am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) die Partie bei Dynamo Kiew an. "'King' ist ein extrem schnellkräftiger Spieler, deswegen müssen wir da schon ein bisschen aufpassen, dass da nichts passiert", so Nagelsmann.

Eric Maxim Choupo-Moting und Alphonso Davies standen am Donnerstag nicht auf dem Trainingsplatz, weil sie gerade erst von der Nationalmannschaft zurückkommen bzw. zurückgekommen sind. Beide seien "morgen zur Aktivierung zurück und werden ganz normal mitfahren nach Augsburg", berichtete Nagelsmann. Weil Davies zuletzt aber stark gefordert war, sei "die Wahrscheinlich recht hoch, dass er nicht beginnen wird".

