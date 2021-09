Kimmich: "Das war eigentlich kein Fußballspiel"

Deutschland hat 2:0 gegen Liechtenstein gewonnen - nur 2:0. Denn zufrieden sein konnte die DFB-Elf nach dem ersten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick nicht wirklich - und war sie auch nicht. Vielmehr war es "komisch".

Auf Liechtensteiner Seite standen am Donnerstagabend so einige Amateurfußballer - also gute Kicker, die zum Beispiel in der Schweizer 4. Liga in ihrer Freizeit abseits von ihren Hauptjobs dem Ball hinterherjagen. Und doch schaffte es diese Mannschaft voller auf Europas Bühne unbekannter Spieler, von Deutschland nur mit 0:2 geschlagen zu werden.



"Das Spiel, die Niederlage, ist fast wie ein Sieg für uns. Für uns ist das ein sensationelles Resultat", freute sich Liechtensteins Trainer Martin Stocklasa kurz nach Spielschluss ausgelassen über diese beachtlichte Leistung seiner Schützlinge, von denen sich einige schon kurz nach Schlusspfiff von den eigenen Fans Bierbecher besorgten und dieses Resultat mit dem ein oder anderen Schluck begossen.



Kimmich analysiert klar

Im anderen Lager war derweil ein wenig Kopfschütteln angesagt, hatte sich der Weltmeister von 2014 in Spiel eins nach der Ära Joachim Löw doch sicherlich ein etwas deutlicheres Resultat beim Debüt von Flick vorgestellt. Doch es sollte nicht sein, vielmehr fehlte es spielerisch gegen einen naturgemäß aufgebauten Riegel aus Abwehrspielern an Ideen, dem ganz schnellen Spiel und eben an Treffern.



Es war komisch. Joshua Kimmich

Oder in den Worten von Joshua Kimmich, der in Abwesenheit von Manuel Neuer (noch nicht im Kader, Bernd Leno spielte) an diesem Abend die Kapitänsbinde trug: "Natürlich haben wir uns vorgenommen, mehr Tore zu machen. Wir haben uns schwergetan. Es war komisch, schwierig, der Gegner hat dermaßen tief verteidigt, das habe ich so fast noch nie erlebt. Nichts hat so wirklich funktioniert."

Unter dem Strich nehme das mit neun Punkten aus vier Spielen in der WM-Qualifikationsgruppe J gestartete deutsche Team zwar "den Sieg mit", so Kimmich weiter. Doch darüber hinaus gelte es in Zukunft - und am besten schon am Sonntag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Duell mit Tabellenführer Armenien (zehn Zähler) - deutlich zielstrebiger, frischer, mutiger und zielsicherer aufzutreten. Denn daran sei die DFB-Elf gegen Liechtensteins Auswahl mit so einigen Amateurfußballern an diesem Abend gescheitert, so Kimmich: "Wir wollten Dynamik ausstrahlen, pressen ... Es ist schwierig, dieses Spiel zu bewerten. Das war ja eigentlich kein Fußballspiel."

