Kimmich auf der Kippe

Bereits am Dienstag verpasste Joshua Kimmich angeschlagen den 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich. Nun muss auch der FC Bayern vor dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen um seinen Sechser bangen.

Joshua Kimmich hat vor einigen Tagen einen Schlag abbekommen, von dem muskuläre Probleme ausgehen. Eine Schmerzsache. Aber eine, die hinter seine Einsatzfähigkeit für den FC Bayern am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayer Leverkusen ein Fragezeichen setzt.

Der Nationalspieler reiste am Mittwoch aus Dortmund zurück vom DFB-Team nach München und lässt sich behandeln. Das Abschlusstraining am Donnerstag wird wichtige Aufschlüsse geben, ob Kimmich tags darauf mitwirken kann oder ob ein Ausfall droht. Zuletzt hatte er beim 2:1-Sieg in Mönchengladbach die Tore von Leroy Sané und Mathys Tel vorbereitet.

Sollte Kimmich ausfallen, steht Trainer Thomas Tuchel vor der komplizierten Frage, wer ihn ersetzt. Leon Goretzka dürfte ohne DFB-Verpflichtungen ausgeruht und mit steigender Form als Teil der Doppelsechs gesetzt sein. Sein logischer Partner wäre ohne Kimmich wohl Konrad Laimer, laufstark, schnell und gut im Pressing.

Allerdings überzeugte der Österreicher zuletzt in Mönchengladbach nach seiner Einwechslung als Rechtsverteidiger und könnte auch dort gebraucht werden, er sammelte eher Pluspunkte als Konkurrent Noussair Mazraoui. Etwas verwegen, aber nicht auszuschließen ist die Variante mit Matthjis de Ligt als "Holding Six", die Tuchel in Gladbach in den Schlussminuten erstmals wählte.

Guerreiro wohl noch keine Alternative - Kurzfristige Entscheidung bei Musiala

Mit Jamal Musiala und Raphael Guerreiro stehen Tuchel voraussichtlich immerhin zwei weitere Mittelfeldoptionen zur Verfügung. Guerreiro dürfte nach wochenlanger Pause wegen eines Muskelbündelrisses noch keine Alternative für die Startelf sein. Musiala fehlte lediglich gut zwei Wochen. Ob Startelf oder nicht, darüber wird Tuchel in Absprache mit Musiala sowie dem Ärzte- und Physioteam kurzfristig entscheiden. Geht er bei Musiala kein Risiko, könnte Thomas Müller in der Startelf bleiben, der nicht nur wegen seines Tores gegen Frankreich überzeugte und aufsteigende Form nachwies.