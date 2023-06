Kimmich ärgert sich über "saudumme Gegentore" - Trapps Versprechen

In letzter Minute gelang der DFB-Elf gegen die Ukraine der Ausgleich, doch das versöhnliche Ende tröstet nicht über die Probleme der Nationalelf hinweg. Während Kapitän Joshua Kimmich sich über die Entstehung der Gegentore ärgert, blickt Torhüter Kevin Trapp hoffnungsfroh in Richtung Heim-EM.

Auch wenn das 1000. Länderspiel in erster Linie im Zeichen des guten Zwecks stand und Spenden für die vom russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen in der Ukraine gesammelt werden sollten, wollte das DFB-Team nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Belgien im März ein anderes Gesicht zeigen - und ein Jahr vor der EM im eigenen Land endlich Aufbruchsstimmung im Publikum entfachen. Vor 39.975 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion klappte das aber mitnichten. Die deutsche Mannschaft leistete sich wieder einmal defensive Schwächen, sodass Bundestrainer Hansi Flick gut zwölf Monate vor Turnierbeginn unter Druck gerät.

Kimmich sieht guten Start

Tatsächlich sah es zu Spielbeginn nicht einmal so schlecht aus. Die DFB-Elf begann druckvoll, ging früh in Führung und erspielte sich weitere Gelegenheiten. Das nahm auch Kapitän Joshua Kimmich so wahr, wie er nach dem Spiel gegenüber dem ZDF erklärte: "Ich glaube, dass wir ganz gut ins Spiel gekommen sind; es hat sich relativ gut angefühlt. Wir gehen früh in Führung, haben darüber hinaus die eine oder andere ganz gute Chance". Die Chancen blieben jedoch ungenutzt - und im Anschluss offenbarte man die altbekannten Probleme in der Defensive. "Wir kriegen dann zwei saudumme Gegentore. Eins nach einem langen Ball, das andere nach einem Fehler in der Spieleröffnung", ärgerte sich Kimmich.

Zwar habe man schnell "die Kurve gekriegt", sich jedoch vor der Pause nicht mehr belohnt. Nach Wiederanpfiff habe man sich vorgenommen, "die Fehler abzustellen" - stattdessen aber bereits nach gut zehn Minuten den dritten Treffer kassiert. "Wenn man sich das 3:1 anguckt, passiert das natürlich wieder genau aus einem einfachen Fehler", weiß auch Kimmich, dass sein Team trotz Umstellung von Dreier- auf Viererabwehrkette an diesem Vorhaben scheiterte.

Trapp gelobt Besserung, hebt aber den mahnenden Finger

Schwarzmalen wollten nach dem Spiel aber weder Kimmich, noch Keeper Kevin Trapp. Zum einen, weil man in der Schlussphase eben doch noch Moral zeigte und "zum Glück" (Kimmich) ein 3:3-Remis rettete. Zum anderen, weil man eben weiterhin daran glaubt, noch genug Zeit bis zum Turnierbeginn in einem Jahr zu haben, um die Probleme auszumerzen. "Wenn wir das abstellen, sind wir auf einem guten Weg", versprach Trapp diesbezüglich, mahnte aber logischerweise ebenso an: "Wir haben noch ein Jahr bis zu Europameisterschaft, bis dahin müssen wir die Fehler abstellen - sonst wird es schwierig."

Beginnen sollte die Nationalmannschaft damit bestenfalls in den kommenden Tagen, denn am Freitag wartet mit dem Testspiel in Polen (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits der nächste Gradmesser, ehe es am darauffolgenden Dienstag (20.45 Uhr) gegen Kolumbien geht. Zumal im weiteren Verlauf des Kalenderjahres bislang nur noch drei weitere Tests gegen Japan (9.9.), Frankreich (12.9.) und die USA (14.10.) anstehen.