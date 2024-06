Kim wechselt in Südkoreas erste Liga

Min-woo Kim verlässt die U 23 von Fortuna Düsseldorf und schließt sich in seiner Heimat Südkorea dem dortigen Erstligisten Daejeon Hana Citizen FC an. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kam im vorherigen Sommer von Werder Bremen II und stand für Düsseldorfs Reserve in 28 Regionalliga-Partien auf dem Platz.