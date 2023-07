Kim und de Ligt im Bayern-Training - Neuer "auf einem guten Weg"

Nach der Teampräsentation ist vor Tokio: Am Sonntag lud der FC Bayern seine Fans zum Training ein - mit ein paar "neuen" Gesichtern.

Bei der Teampräsentation in der Allianz-Arena mit dabei: Bayerns neuer Innenverteidiger Min-Jae Kim. IMAGO/Ulrich Wagner

Rund 24 Stunden vor dem Abflug ins zweite Trainingslager nach Tokio wurde ein Name nach dem anderen angerufen und mal mehr, mal weniger laut gejubelt. Rund 45.000 Fans hatten sich am Sonntag in der und um die Allianz-Arena eingefunden, um dem Legendenspiel Bayern gegen Dortmund, der Vorstellung der Frauen-Mannschaft sowie der Teampräsentation der Herren beizuwohnen.

Als um kurz nach 16 Uhr Min-Jae Kim, Jamal Musiala und Co. auf der mitten auf dem Rasen aufgebauten Bühne erschienen, ertönte großer Beifall aus dem Publikum. Erst recht, als der angeschlagene Thomas Müller und zu guter Letzt Manuel Neuer auftauchten. "Mir geht’s sehr gut", versicherte der "sehr optimistische" Torwart ins Mikrofon von Stadionsprecher Stephan Lehmann. "Ich freue mich auf die neue Saison und arbeite daran, dass ich schnell wieder zurückkommen kann."

De Ligt im Mannschaftstraining - Coman und Choupo-Moting pausieren

Die Reise nach Asien tritt die Nummer eins wie auch Müller und der auf Krücken eingelaufene Neuzugang Raphael Guerreiro (Muskelbündelriss in der Wade) nicht an, dafür mischte neben 50-Millionen-Mann Kim auch der zuletzt angeschlagene Matthijs de Ligt ohne erkennbare Probleme beim anschließenden Teamtraining mit, während sich die Arena erschreckend schnell leerte.

Auch die Youngster Gabriel Vidovic, Arijon Ibrahimovic und Malik Tillman, die beim Trainingslager am Tegernsee gar nicht oder nur kurz anwesend waren, durften sich zeigen, Eric Maxim Choupo-Moting setzte wie auch Kingsley Coman (muskuläre Probleme) nach einem im Testspiel gegen Rottach-Egern erlittenen Schlag aufs Knie weiterhin aus.

Erst nach etwa einer Stunde, vor dem Abschlussspiel, verließen de Ligt, Kim und Tillman (nach Oberschenkelverletzung) die Gruppe und arbeiteten individuell weiter.