Kim und Co.: Wem gönnt Tuchel eine Pause?

Wenn der FC Bayern am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC Kopenhagen antritt, geht es für ihn nicht mehr ums Weiterkommen, aber um viel Geld, neue Rekorde und die richtige Belastungssteuerung.

Für Thomas Tuchel steht selbstredend das Sportliche im Vordergrund. Nachdem der Trainer beim 1:0-Sieg in Köln auf einen Spielerwechsel während der Partie komplett verzichtete, dürfte er dem ein oder anderen Reservisten Spielminuten geben, schließlich steht seine Mannschaft bereits vor dem fünften Champions-League-Spieltag als Gruppensieger fest.

Thomas Müller, Serge Gnabry und Mathys Tel sind in der Offensive die Kandidaten. Alphonso Davies und Raphael Guerreiro kamen auch wegen muskulärer Probleme nicht zum Einsatz, dürfen - die entsprechende Fitness vorausgesetzt - auch mit Einsatzminuten rechnen.

Umgekehrt stellt sich die Frage, wer eine Pause bekommt. Vor allem Min-Jae Kim bräuchte als Vielspieler eine, doch neben dem Südkoreaner steht lediglich Dayot Upamecano als gelernter Innenverteidiger zur Verfügung. Die Lösung wäre, Noussair Mazraoui oder Leon Goretzka für Kim zu bringen, beide spielten in dieser Saison bereits aushilfsweise in der Viererkette. In der Offensive könnten Kingsley Coman und Leroy Sané geschont werden, während Harry Kane Vielspieler ist und nicht zwingend eine Pause benötigt. Das nächste Tor des Engländers wird sein 50. Im Europapokal.

Bestmarken in der Königsklasse

Eine Total-Rotation verbietet sich allein schon aus Fairnessgründen, kämpft Kopenhagen als aktueller Tabellenzweiter doch mit Manchester United und Galatasaray Istanbul noch um das Weiterkommen. Bislang jedoch gewann der FC Bayern alle vier Europapokalheimspiele gegen Mannschaften aus Dänemark.

Neben der Prämie von 2,8 Millionen Euro für einen Sieg in der Gruppenphase haben die Münchner ihre Rekorde im Blick. Noch zwei Siege, und sie würden zum dritten Mal in Serie mit einer makellosen 18-Punkte-Weste ins Achtelfinale einziehen. Ihre 17 Siege in der Gruppenphase am Stück sind laufender Champions-League-Rekord, insgesamt sind sie in dieser Phase des Wettbewerbs seit 38 Partien ungeschlagen - bei 35 Siegen und drei Remis. Auch das ist eine Bestmarke.

Manuel Neuer würde mit seinem 91. Sieg in der Königsklasse mit dem früheren Barcelona-Star Xavi auf Rang sechs dieses Rankings gleichziehen.