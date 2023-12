Kim setzt den Maßstab, Guerreiro endlich angekommen

Der eine wurde im Sommer als Monster angekündigt, der andere kämpfte wie so oft mit Verletzungen. Beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart bewiesen Min-Jae Kim und Raphael Guerreiro, wie wertvoll sie für den FC Bayern sein können.

Dem Koreaner Kim, für 50 Millionen Euro vom SSC Neapel losgeeist, muss an seiner Konstanz arbeiten. Zwischen Slapstick beim 1:5 in Frankfurt und der Weltklasseleistung (kicker-Note 1) gegen den VfB Stuttgart lag nur eine Woche, dazwischen das solide 1:0 beim Gruppenfinale der Champions League bei Manchester United. "Er hat in Old Trafford eine großartige Leistung neben Upamecano gezeigt, heute erneut", lobte Trainer Thomas Tuchel seinen Innenverteidiger, dessen Leistungskurve zum Ende eines kräftezehrenden Jahres noch einmal ansteigt.

Der 27-Jährige musste nach seiner Zeit beim SSC Neapel zum Militärdienst, stieg ohne Urlaub in die Vorbereitung bei seinem neuen Klub ein und machte beinahe jedes Spiel, da es ohne den lange verletzten Matthijs de Ligt an Alternativen in der Innenverteidigung fehlte. Dies zu den mildernden Umständen. Gegen den VfB rief Kim sein gesamtes Potenzial ab, gewann in der Luft wie am Boden beinahe jeden Zweikampf, leitete offensiv den Treffer zum 2:0 ein und traf zum 3:0. Diese Leistung muss sein Maßstab sein. Knüpft das Monster daran 2024 an, werden die Bayern viel Freude an ihm haben. Der Wermutstropfen: Der Südkoreaner fehlt eventuell bis in den Februar hinein, weil er zu den Asienmeisterschaften reist.

Raphael Guerreiro soll dann endlich dauerhaft zur Verfügung stehen. Der Portugiese, im Sommer ablösefrei von Borussia Dortmund gekommen, stand nach zwei Muskelverletzungen gegen den VfB erstmals in der Bundesliga in Bayerns Startelf und überzeugte dank der Qualitäten, die ihn auszeichnen: Technik, Spielverständnis, einfach ein guter Fußballer. Gegen den Ball auf Höhe mit Aleksandar Pavlovic, mit Ball eine Linie höher.

Tuchel sieht Guerreiro wohl am liebsten im Mittelfeld. Gut möglich, dass der 29-Jährige aber auch ab und zu links hinten spielen darf. Vielleicht schon am Mittwoch zum Jahresabschluss gegen den VfL Wolfsburg. Alphonso Davies musste beim 3:0 kurz vor Spielende angeschlagen ausgewechselt werden. Einerlei, wo: Guerreiro ist mit Verspätung beim FC Bayern angekommen.