Kilic verlässt Oldenburg - Duda übernimmt in der Regionalliga

Bei Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg gibt es einen Trainerwechsel. Fuat Kilic verlässt den Verein, Nachfolger für die neue Saison in der Regionalliga Nord ist Benjamin Duda.

Wie erwartet geht Fuat Kilic nicht mit dem VfB Oldenburg in die Regionalliga. Seit einiger Zeit hatte sich bereits abgezeichnet, dass der 50-jährige Cheftrainer den Verein im Falle eines Abstiegs verlassen wird. "Wir sind Fuat Kilic dankbar, dass er uns in einer schwierigen Situation geholfen und den Trainerposten übernommen hat", sagte Oldenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schachten. "Er hat beim VfB Oldenburg mit großem Einsatz gearbeitet und seine persönlichen Belange in dieser Zeit zurückgestellt. Das wissen wir sehr zu schätzen."

Kilic, dessen Lebensmittelpunkt in Köln liegt, hatte den VfB am 12. März dieses Jahres übernommen. Die Ausbeute von 14 Punkten aus zwölf Spielen war letztlich zu wenig, um den Klassenverbleib zu schaffen. "Die Zeit beim VfB war kurz, aber sehr intensiv", sagte er. "Es ist sehr schade, dass wir am Ende den Klassenverbleib knapp verpasst haben. Dennoch hat mir die Arbeit in Oldenburg großen Spaß gemacht. Ich durfte mit einer charakterstarken Mannschaft arbeiten und habe die Menschen hier schätzen gelernt. Ich wünsche dem VfB nur das Beste und werde immer wieder gerne nach Oldenburg kommen."

Duda ist "voller Energie, voller Vorfreude und voller Tatendrang"

Ein Nachfolger ist bereits gefunden, er heißt Benjamin Duda. "Ich habe den Weg des VfB natürlich intensiv verfolgt. Und ich freue mich enorm auf diese Herausforderung und die Chance bei so einem Traditionsverein, das in mich gesetzte Vertrauen mit maximalem Engagement zu bekräftigen", meinte der 35-Jährige, der seit Anfang April 2023 Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ist.

Seine Trainerlaufbahn begann Duda in der Nachwuchsabteilung von Eintracht Braunschweig, seine erste Trainerstation im Herrenbereich war beim VfV Hildesheim, den er aus der Ober- in die Regionalliga führte. Es folgten Stationen bei Germania Halberstadt und zuletzt beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost, bei dem er im März aufgrund einer Ergebniskrise entlassen wurde.

"Ich bin voller Energie, voller Vorfreude und voller Tatendrang", unterstrich Duda. "Wie die Fans die Mannschaft in den vergangenen Wochen unterstützt haben, auch nachdem der Abstieg feststand, hat mich sehr beeindruckt. Hier ist etwas entstanden und das motiviert mich unheimlich. Es muss unser Anspruch sein, die Menschen auch weiterhin für den VfB zu begeistern."