Kilic soll Oldenburg vor dem Abstieg retten

Für Oldenburg wird die Luft in der 3. Liga immer dünner. Nun hat das neue Schlusslicht auch einen neuen Trainer gefunden: Der ehemalige Aachener Fuat Kilic soll den Aufsteiger in der Liga halten.

Nach ausbleibenden Ergebnissen trennte sich Oldenburg am 5. März von Aufstiegstrainer Dario Fossi. Die erste Partie ohne den Coach verlor der VfB am Wochenende mit 0:2 in Osnabrück, was dem Aufsteiger nun auch noch den letzten Tabellenplatz einbrachte.

Das Ruder rumreißen soll nun Fuat Kilic, das gab Oldenburg am Sonntagabend bekannt. "Wir freuen uns sehr, dass wir Fuat Kilic für den VfB Oldenburg gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er mit seiner großen Erfahrung der richtige Trainer in unserer schwierigen sportlichen Situation ist", ließ Sebastian Schachten, sportlicher Leiter des VfB, mitteilen.

Kilic arbeitete bereits als Co-Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, dem MSV Duisburg sowie dem türkischen Verein Kasimpasa Istanbul, den er auch interimsweise übernahm. Von 2014 bis 2015 war er Trainer in Saarbrücken, ehe der 49-Jährige zwischen 2016 und 2020 sowie Oktober 2021 bis Oktober 2022 bei West-Regionalligist Alemannia Aachen aktiv war. Seitdem ist der Coach ohne Job.

"Fuat Kilic hat uns mit großer Detailkenntnis über unsere Mannschaft und die 3. Liga überzeugt. Er ist ein Trainer, der seinen Beruf lebt, der eine klare Idee von Fußball hat, der aber darüber hinaus auch große Begeisterung vermitteln kann", fährt Schachten fort. Als Co-Trainer wird Ex-Profi Frank Löning an der Seite von Kilic arbeiten.

Keine leichte Aufgabe für Kilic

Die Aufgabe wird keine leichte, denn Oldenburg steht mit nur 21 Punkten auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist mit vier Zählern aber durchaus noch aufholbar. "Mein Eindruck ist, dass hier alle ihren Beitrag leisten, um die Klasse zu halten. Alle sind engagiert, es sind vielen Themen auf den Weg gebracht worden, nicht zuletzt der Bau eines neuen Stadions. Das gefällt mir gut", so Kilic über seinen neuen Verein.