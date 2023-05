Kilic: "Mir egal, ob Bayern München kommt…"

An der Hafenstraße blieb der abstiegsbedrohte VfB Oldenburg zum dritten Mal in Serie ungeschlagen - und ohne Gegentor. Trainer Fuat Kilic geht trotz des schwierigen Restprogramms mit einer großen Portion Zuversicht ins Saisonfinale.

Vier Spiele hat der VfB Oldenburg noch Zeit, um drei Punkte aufzuholen. Als 17. belegen die Niedersachsen (32 Punkte) nach dem 0:0 bei Rot-Weiss Essen am Sonntagnachmittag weiter den ersten Abstiegsplatz in der 3. Liga, immerhin einen Punkt konnte der VfB auf die am Freitag in Mannheim unterlegenen Hallenser gutmachen. Mit dem Auftritt seiner Truppe an der Hafenstraße, der das ermöglichte, war Trainer Fuat Kilic am "MagentaSport"-Mikrofon zufrieden: "Ich kann den Jungs gar nichts vorwerfen."

Kilic: "Wir kommen Step by Step weiter nach vorne"

"Wir kommen Step by Step weiter nach vorne", fuhr Kilic fort, der dennoch ein wenig Luft nach oben sah: "Wir hatten unsere Momente und da musst du den Gegner bestrafen", erklärte der VfB-Coach und spielte dabei auf Manfred Starkes Chance zum Siegtor kurz vor Schluss an, als Essens Torben Müsel am Fünfer gerade noch so gegen den Oldenburger Mittelfeldspieler klären konnte.

Jedoch hatten die Gäste in der eigenen Defensive auch zweimal Glück, dass sowohl Lawrence Ennali als auch Isaiah Young für RWE nur den Pfosten trafen und VfB-Keeper Felix Dornebusch daher zum dritten Mal in Folge zu Null spielte.

Saarbrücken, Mannheim und Dresden: Schwieriges Restprogramm für den VfB

Mit der stabilen Defensive im Rücken und fünf Punkten aus den vergangenen drei Partien trennen die Oldenburger dennoch weiter drei Punkte vom rettenden Ufer. Kilic blickt ob der vergangenen Leistungen zuversichtlich auf das Restprogramm, das es in sich hat: Wir brauchen uns in der aktuellen Form vor niemandem zu verstecken", erklärte der 49-Jährige, der am kommenden Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) den Aufstiegsaspiranten aus Saarbrücken empfängt. Anschließend geht es zur Heimmacht Waldhof Mannheim (14 Siege in 17 Heimspielen), ehe die schwierigen Aufgaben gegen Zwickau und zum Saisonabschluss in Dresden warten.

Kilic ist davon unbeeindruckt und macht seiner Mannschaft weiter Mut: "Ehrlich gesagt, es ist mir egal, ob Bayern München kommt oder wer kommt, das ist für uns uninteressant. Wir rechnen uns in jedem Spiel eine Chance aus."