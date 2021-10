Kilic kehrt zurück zur Alemannia und folgt auf Helmes

Alemannia Aachen hat einen Nachfolger für den entlassenen Ex-Nationalspieler Patrick Helmes gefunden: Fuat Kilic ist wieder Cheftrainer beim ehemaligen Erstligisten.

Der 48-Jährige kehrt damit nach anderthalbjähriger Auszeit an seine alte Wirkungsstätte zurück, an der Helmes kürzlich entlassen worden war. Schon die Trainingseinheit am Freitag leitete Kilic gemeinsam mit Co-Trainer Uwe Grauer. Beim Regionalliga-Spiel bei Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr) sitzt der neue Chef dann auf der Bank.

Erstmals hatte Kilic die Alemannen als Nachfolger von Alexander Klitzpera im Frühjahr 2016 übernommen - und war zugleich auch Sportlicher Leiter. Nach viereinhalb Jahren kam es im vergangenen Sommer zur Trennung. Kilic ist der Trainer mit der längsten Amtszeit in der Aachener Vereinsgeschichte. Unter ihm gelang der Gewinn des Landespokals 2019 und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal.

"Akribische Arbeitsweise"

Aufsichtsratsvorsitzender Marcel Moberz verwies auf Kilics "akribische Arbeitsweise" und hofft auf eine sportlich erfolgreiche Zukunft. Geschäftsführer Martin Bader ergänzte: "Wichtig für Alemannia Aachen und die Mannschaft war es, schnellstmöglich Klarheit auf der Trainerposition zu haben und sich ab sofort auf das Spiel gegen Essen vorzubereiten."

Kilic gestand, dass ihm die Auszeit gutgetan habe. "Die Alemannia ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich hatte bereits eine erfolgreiche Zeit am Tivoli. Kurzfristig gilt es jetzt, den Verein wieder sportlich zu stabilisieren", sagte er.

Aktuell steht der ehemalige Bundesligist in der Regionalliga West auf dem 15. Platz unter 20 Teams. In 13 Partien unter Helmes gelangen nur zwei Siege. Da die Anzahl der Klubs wieder auf 18 reduziert werden soll, steigen vermutlich fünf oder sechs Klubs ab.