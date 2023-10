Kilians komplizierte Lage: "Sie sind einen Tick besser"

Zu Beginn der vergangenen Saison noch zählte Luca Kilian zum Stammpersonal beim 1. FC Köln. Nun muss sich der Verteidiger hinten anstellen. Trainer Steffen Baumgart erklärt, wieso.

Die Reaktion hatte ihm offenbar ein wenig imponiert. "Da sieht man, was er für einen Spaß am Fußball hat", sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart über Luca Kilians Jubel nach dessen erstem Treffer im Testspiel gegen Germania Reusrath (15:0). Der Coach findet: "Solche Kleinigkeiten sind wichtig."

Kilian hatte sich ausgelassen gefreut und dann noch zwei Treffer - einen davon vom Elfmeterpunkt - nachgelegt. Dabei ist die Situation des 24 Jahre alten Innenverteidigers beim 1. FC Köln derzeit kompliziert. Noch zu Beginn der vergangenen Saison gehörte Kilian zum Stammpersonal. In dieser Spielzeit allerdings wurde er bislang erst viermal eingewechselt: Dreimal in der Liga, einmal im Pokal.

Chabot und Hübers haben die Nase vorn

"Seine Situation ist so, dass er dranbleibt und gut arbeitet", ordnete Baumgart ein. Aber: "Wir haben zwei sehr gute Innenverteidiger, und dann ist es schwer, wenn du die Nummer 3 bist. Das gleiche gilt für Dominique Heintz." Die beiden "sehr guten" Kollegen sind Timo Hübers und Jeff Chabot, auf die der FC-Coach in dieser Saison in der Viererkette bislang baute. Anders als auf Kilian und Heintz.

Kilian kennt Baumgart schon aus gemeinsamen Zeiten beim SC Paderborn. Er weiß also, wie er den jungen Defensivspieler packen muss. Und er betont auch, dass sich Kilian im Training konzentriert und engagiert reinhängt. "Ich habe kein Problem mit seiner Leistung oder seiner Einstellung. Er arbeitet und gibt immer Vollgas", lobte Baumgart.

Angesichts möglicher Sperren und Verletzungen werde Kilian noch auf Spielzeit kommen. Allerdings sagt Baumgart auch: "Ich halte Jeff und Hübi im Moment für einen Tick besser. Das ist der Grund, wieso Kili nicht spielt. Nicht, weil er etwas schlecht macht."

Gewohnt klare Worte des FC-Trainers, die wohl bedeuten: Kilian ist dran, bleibt aber vorerst mal die Nummer drei hinter dem gesetzten Duo Chabot/Hübers. Den Spaß am Fußball dürfte sich Kilian trotzdem bewahren.