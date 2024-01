Kilia Kiel verabschiedet fünf Akteure

Der Tabellenvorletzte der Regionalliga Nord Kilia Kiel hat fünf Spieler verabschiedet. Innenverteidiger Tom Wüllner kam in der laufenden Spielzeit auf elf Einsätze. Ihn zieht es zurück zu seinem Heimatverein. Für die SpVg Eidertal Molfsee wird er nun in der Landesliga auflaufen. Außerdem verlassen die Youngsters Serhat Yazgan, Pascal Polonski und Visar Mehmeti den Verein in Richtung des Oberligisten Inter Türkspor Kiel. Zu einem anderen Kieler Klub wechselt Teyi Lawson-Body. Er kickt fortan in der Verbandsliga für SVE Comet Kiel.