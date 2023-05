Last-Minute-Coup: Kilia Kiel feiert den Regionalliga-Aufstieg

Die einen jubelten ausgelassen, die anderen stürzten ab ins Jammertal. Nur vier Minuten fehlten dem OSC Bremerhaven, weil aber Gegner Kilia Kiel die Aufstiegsrunden-Partie im Schlussspurt noch für sich entschied, steigt stattdessen der Schleswig-Holstein-Meister in die Regionalliga Nord auf. Doch der OSC darf noch hoffen.

Nach dem 1:1 im ersten Spiel der Dreierrunde gegen den Hamburger Vertreter Eimsbütteler TV traf der OSC Bremerhaven, der in der Bremen-Liga mit Rang vier das höchstplatzierte Team mit Regionalliga-Ambitionen war, auf Kilia Kiel. Für den Schleswig-Holstein-Meister war es der erste Auftritt in der Aufstiegsrunde.

Die Heimelf war von Beginn an aktiver und führte früh: Nach einem klaren Foul im Strafraum gab es Strafstoß für Kiel, den Petrick humorlos zum 1:0 unter die Latte drosch (7.). So langsam fand auch Bremerhaven besser in die Partie und wurde prompt dafür belohnt: Tunjic wurde in die Gasse geschickt, legte den Ball am Keeper vorbei und stellte auf 1:1 (24.). Nun war Kilia auf der Suche nach der schnellen Antwort, konnte die sich bietenden Gelegenheiten aber bis zur Pause nicht nutzen.

Dramatische Schlussphase

Nach Wiederanpfiff standen dann wieder die beiden bisherigen Torschützen im Mittelpunkt: Nachdem Petricks Versuch mit der Picke pariert wurde, machte es Tunjic auf der Gegenseite präziser: Sein Kopfball nach einem schnell ausgeführten Freistoß zappelte im Netz - 2:1 für Bremerhaven (56.). In Folge verteidigten die Gäste die Führung clever, lauerten auf Konter. So verpasste Tunjic nach einem langen Ball seinen dritten Tagestreffer.

Doch nach der Ampelkarte gegen Bremerhavens Hoeder nach wiederholtem Foulspiel (80.) stieg der Druck. In Unterzahl hielt der Underdog weiter aufopferungsvoll dagegen, doch Kilia Kiel hatte in einer dramatischen Schlussphase doch noch zwei Pfeile im Köcher: Nach einer feinen Kombination tunnelte zunächst Müller Keeper Griesmeyer zum 2:2-Ausgleich (89.). Und schon in der Nachspielzeit war nach Ecke und Verlängerung Jakubowski am langen Pfosten doch noch mit dem umjubelten 3:2-Siegtreffer zur Stelle (90.+2). Dass Bremerhavens Wagner in Folge in einer Rudelbildung noch glatt Rot sah, änderte nichts mehr am Ergebnis.

Weil zwei der drei Teams am Ende jubeln werden, ist Kilia Kiel mit drei Zählern durch und steigt in die Regionalliga Nord auf. Der OSC Bremerhaven muss nun dem Gegner des heutigen Tages die Daumen drücken: Am 4. Juni steht für den nämlich noch das Duell beim Eimsbütteler TV auf dem Plan. Weil der OSC in seinem Spiel gegen Eimsbüttel das in Folge ausgetragene Elfmeterschießen gewann, wäre Bremerhaven bei einem Kieler Erfolg egal in welcher Höhe ebenso in der Regionalliga.