Kilia Kiel: Eine gefühlte Niederlage schon zur Halbzeit

Mit zehn Niederlagen am Stück ist Kilia Kiel in der Regionalliga Nord wie der Prototyp eines Absteigers unterwegs. Das Freitagsspiel gegen Drochtersen/Assel zeigte einmal mehr, wie anfällig die Kilianer auf Rückschläge reagieren.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Niederlagenserie des FC Kilia Kiel in der Regionalliga Nord reißt einfach nicht ab. Gegen die SV Drochtersen/Assel, die bisher noch kein Auswärtsspiel in dieser Saison gewinnen konnte, unterlag der Aufsteiger deutlich mit 1:3. Für die Kilianer war es bereits die zehnte Pleite in Folge. Der Abstand zu den gesicherten Nichtabstiegsplätzen beträgt mittlerweile neun Punkte.

"Zehnmal in Folge zu verlieren, ist brutal. Aber wir waren nicht in allen zehn Spielen chancenlos, sondern vielleicht in zweieinhalb Duellen", sagte Kilia-Coach Nicola Soranno, der nach der erneuten Niederlage zwar einen enttäuschten, aber keineswegs ratlosen Eindruck hinterließ: "Wir müssen bis zum Winter noch fünf, sechs Punkte holen. Das Spiel gegen den Bremer SV in zwei Wochen wird vermutlich ein Do-or-Die-Spiel, das uns vielleicht neuen Schub verleihen könnte."

Von Resignation also keine Spur: Trotz allen Frustpotenzials bei lediglich sechs Zählern aus 16 Spielen wird am Hasseldieksdammer Weg Zweckoptimismus verbreitet - die Abstiegsgefahr gehört schließlich beim FC Kilia Kiel zum vor Saisonbeginn einkalkulierten Risiko eines wirtschaftlich wenig potenten Aufsteigers (Etat: ca. 200.000 Euro).

Man hat das Gefühl, dass man sich das Glück erarbeiten kann. Jan Matti Seidel, Angreifer

"Man hat das Gefühl, dass man sich das Glück erarbeiten kann. Ich bin nicht der Typ, der ständig auf die Tabelle schaut. Natürlich will man die Chance auf den Klassenerhalt wahren, aber man weiß ja selbst, dass man nicht genug Punkte geholt hat", sagte Angreifer Jan Matti Seidel, der gegen Drochtersen aus der Drehung zur 1:0-Führung traf.

Gegen die Gäste aus dem Kehdinger Land schien den Kilianern das Matchglück endlich hold. Die Kieler überstanden die anfängliche Druckphase der Gäste unbeschadet, hatten auch bei den Aluminiumtreffern von Tjorve Mohr und Matti Steinmann das nötige Quäntchen Glück. Die Halbzeitführung, zum Greifen nah, glich doch noch Dennis Rosin in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einer Ecke für die Gäste aus.

Der entscheidende Knackpunkt

"Du machst an diesem Abend aus wenig sehr viel. Das war in den vergangenen Wochen ganz anders, da haben wir aus sehr viel sehr wenig gemacht. Da denkst du, vielleicht läuft das Spiel heute mal anders. Aber genau deswegen fühlte sich das 1:1 wie ein Nackenschlag an, weil wir tatsächlich das Matchglück auf unserer Seite wähnten. Es war der absolute Knackpunkt - auch psychologisch. In der Halbzeit fühlte es sich schon wie eine Niederlage an", bekannte Soranno, dessen Team nach dem Seitenwechsel letztlich torchancenlos blieb und folgerichtig mit 1:3 das Nachsehen hatte.

Dem 34-Jährigen Soranno war nicht entgangen, dass es seiner Elf am Freitagabend nach vielen Spielen auf Augenhöhe letztlich an spielerischen Lösungen mangelte: "In den letzten Wochen haben uns die Gegner spielen lassen, doch Drochtersen hat uns enorm unter Druck gesetzt. Uns fehlte heute die Klarheit im Spielaufbau. Wir haben viel zu schnell die Bälle verloren."