Kilia Kiel angelt sich Acer

Der FC Kilia Kiel hat in Rezan Acer die gewünschte Winterverstärkung gefunden. Seit 2019 spielte der 30-jährige Mittelfeldakteur für Inter Türkspor Kiel. Dort sind 44 Tore in 80 Oberliga-Spielen zusammengekommen. Trainer Nicola Soranno sagt in einer Meldung: "Mit Rezan erhalten wir einen Spieler, den wir so aktuell nicht im Kader haben. Wir erhoffen uns offensive Impulse aus dem Mittelfeld und eine hohe Gefahr durch seine Stärke bei Standards."