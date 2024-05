Kilia Kiel: Abgestiegen und erwachsener geworden

Der FC Kilia Kiel ist bemüht, den Abstieg aus der Regionalliga Nord möglichst locker zu nehmen. Vielmehr zeigt sich der Verein angriffslustig und möchte kommende Saison in drei Wettbewerben das Maximum erreichen.

Nach einer Saison schließt sich das Kapitel Regionalliga Nord für den FC Kilia Kiel bereits wieder. "Das ist kein Beinbruch", befindet Kilia-Boss Volker Roese. Coach Nicola Soranno, der die Kilianer binnen drei Jahren von der Landesliga in die vierte Liga geführt hatte, verbucht die Regionalliga-Stippvisite als "Erfahrungszugewinn".

Am Hasseldieksdammer Weg war man sich bereits vor dem Saisonstart bewusst, dass man mit einem Mini-Etat von knapp 200.000 Euro wirtschaftlich mit stumpfen Waffen kämpft. Doch im Sandwich der sportlichen Schwergewichte der Stadt, den Weltklasse-Handballern vom THW Kiel und den Zweitliga-Fußballern von Holstein Kiel, fristen die Kilianer noch ein Schattendasein: "Wir haben die Krümel, die links und rechts herunterfallen, aufgepickt. Aber wir haben finanziell nichts Verrücktes gemacht", erklärte Roese abermals.

Wir haben uns nach dem Aufstieg geschworen, dass wir, wenn wir das Abenteuer Regionalliga angehen, nicht auseinanderfallen. Kilia-Vorstand Volker Roese

Der sofortige Wiederabstieg erschüttert den Traditionsverein entsprechend wenig: "Wir verabschieden uns erhobenen Hauptes", sagte Roese und schiebt hinterher: "Die Mannschaft bleibt fast in Gänze zusammen. Wir haben uns nach dem Aufstieg geschworen, dass wir, wenn wir das Abenteuer Regionalliga angehen, nicht auseinanderfallen."

Im Gegenteil: Der FC Kilia rüstet für die Saison in der Oberliga Schleswig-Holstein punktuell auf. Vom Stadtrivalen Holstein Kiel II wechselt Kapitän und Mittelfeldstratege Jannis Voß zu den Kilianern. Mit dem 19-jährigen Offensivtalent Milo Sankowski (SC Weiche Flensburg 08 II) angelten sich die Kieler zudem ein vielversprechendes Talent, das allerdings zurzeit mit einem Kreuzbandriss ausfällt.

Soranno bleibt an Bord

"Wir haben in der Regionalliga gelernt - auch wenn die Ergebnisse es nicht immer widerspiegeln -, stabiler zu verteidigen. Meine junge Mannschaft ist binnen eines Jahres deutlich erwachsener geworden. Wir haben immer alles reingehauen. Aber letztlich war es eben auch eine Frage der Qualität", erklärt Coach Soranno, der ebenfalls den Weg mit in die Oberliga antreten wird. Das Ziel formulieren Soranno und Roese unisono: "Wir wollen in der Oberliga wieder Meister werden, um vielleicht in einem Jahr wieder in die Regionalliga zurückzukehren." Der Kilia-Boss legt zudem noch zwei Wünsche obenauf: "Der FC Kilia will in allen Wettbewerben, in denen er antritt den Titel gewinnen. Das heißt, wir peilen auch die Titelverteidigung beim Hallenmasters an und träumen vom Sieg im Landespokal."

Den neuen Weg wird vorerst nur Ben Opoku Labes nicht antreten. Der Vertrag des ehemaligen deutschen U-18-Nationalspielers galt nur für ein Jahr. Der 20-jährige Stürmer soll und will seine Chance im Profifußball suchen.