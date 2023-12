Kilia-Coach Soranno übt scharfe Kritik an 96-Verantwortlichen und NFV

Frust, Ärger und eine Portion Stolz - die Gefühlswelt des FC Kilia Kiel geriet nach der 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter Hannover 96 II endgültig ins Wanken.

"Es passt irgendwie zur Vorgeschichte, dass wir hier im wahrsten Sinne des Wortes ausrutschen", kommentierte Kilia-Coach Nicola Soranno den späten Siegtreffer der Gastgeber (84.), bei dem Kilia-Torwart Tom Pachulski unglücklich am Ball vorbeisprang und so den Weg zum 2:1 ebnete.

Wegen der widrigen Witterungsverhältnisse mit anhaltenden Schneefällen war in den zwei Wochen vor dem Anpfiff bei Hannover in Kiel nicht an fußballspezifisches Training zu denken. Deshalb platzierten die Kilianer unter der Woche eine Anfrage an die Niedersachsen mit der Bitte um Spielverlegung: "Wir haben mit den Verantwortlich von Hannover telefoniert, sind aber auf taube Ohren gestoßen", sagte Soranno und wurde deutlicher: "Bei jedem Eröffnungsspiel hängen Banner mit Fair-Play-Slogan. Hier wurde der Fair-Play-Gedanke und der Sportgeist jedoch mit Füßen getreten."

Was Soranno besonders störte: "Ich habe gegenüber meinen Spielern eine Fürsorgepflicht. Sie haben seit zwei Wochen keinen Pass über 20 Meter spielen können - geschweige denn einen Flugball. Lediglich individuelles Training war möglich. Es geht da um ein erhöhtes Verletzungsrisiko, wenn man plötzlich von 0 auf 100 loslegt. Kein Trainer der Welt käme auf die Idee, nach zwei Wochen ohne Training sofort ein Testspiel zu absolvieren, aber wir sollen sofort ein Regionalligaspiel durchziehen."

Stolz auf die Truppe

Und erst in Rage knöpfte sich Soranno auch noch den Norddeutschen Fußballverband vor: "Wenn einem Spieltag aufgrund gewisser Witterungsbedingungen fast alle Spiele abgesagt werden, kann man sich auch mal zu einer Generalabsage durchringen, um die Chancengleichheit zu gewährleisten. In Schleswig-Holstein zieht der Landesverband das seit Jahren vorbildlich durch." Der Ärger wollte bei Soranno nicht so schnell verfliegen, doch etwas Positives vermochte der 34-jährige Italiener dem Trip nach Hannover immerhin abgewinnen: "Wir sind mit einer gehörigen Wut angereist, doch die Mannschaft ist trotz aller Widerstände als echtes Team aufgetreten. Das macht stolz. Selbst in Unterzahl waren wir siegfähig. Das nehmen wir als Faustpfand mit in die Rückrunde mit."

Einen weiteren Wermutstropfen mussten die Kilianer nebst der Niederlage schlucken: Marvin Müller zog sich einen Muskelfaserriss zu. "Wenn man zynisch wäre, müsste man sagen: Glück gehabt, dass es nur einen erwischt hat", konstatierte Soranno mit einer Brise des ihm eigenen Galgenhumor.