Kilia-Coach Soranno: "Es begleiten uns seit Wochen die gleichen Themen"

Kilia Kiel steckt im Keller fest: Zu fehleranfällig, zu harmlos in der Offensive - auch gegen den TSV Havelse gab es so nichts zu holen. Seit 361 Minuten herrscht beim Team von Trainer Nicola Soranno nun Torflaute.

Tabellenvorletzter: Kilia Kiel hat mit der neuen Liga noch so seine Probleme. IMAGO/Claus Bergmann

Die Aufstiegseuphorie beim FC Kilia Kiel ist längst verflogen. Die triste Regionalliga-Realität weist vier Niederlagen in Folge aus. Die 0:2-Heimpleite gegen den TSV Havelse, der vor dem Spieltag ebenfalls erst sechs Punkte auf der Habenseite verbuchen konnte, legte erneut die Schwachstellen der Kieler offen: Vier Spiele ohne eigenen Torerfolg, vier Spiele ohne Punkte.

"Wir laufen zu häufig Rückständen hinterher, obwohl wir eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe anbieten", konstatierte Kilias Tom Baller. Der 25-Jährige gehört mit nunmehr 92 Regionalligaspielen zu den erfahrensten Akteuren im Kader des Aufsteigers. Auch gegen Havelse sah der rechte Flügelspieler gute Ansätze: "Wir haben unsere Chancen, machen sie aber nicht rein. Gehen wir selbst mal in Führung, muss der Gegner reagieren."

Fehlendes Spielglück

Im Kellerduell gegen die Niedersachsen bot sich den Kilianern kurz vor der Pause durch Malte Petersen (42.) und Jan Matti Seidel (45.) die Doppelchance zum Führungstreffer, doch Havelses Keeper Tom Opitz war stets zur Stelle. "In der letzten Saison hätten wir vermutlich beide gemacht. Jetzt geht uns das Spielglück verloren - nicht nur im Torabschluss, sondern auch bei manchen Fifty-Fifty-Entscheidungen der Schiedsrichter, die gefühlt gegen uns ausgelegt werden."

Die Gewissheit, dass in der Regionalliga Fehler mit höherer Wahrscheinlichkeit als noch in der Oberliga bestraft werden, ist bei Baller angekommen: "In den Spielen haben wir meist mehr Ballbesitz als der Gegner, aber der lauert nur auf unsere Fehler. Leider gelingt es uns noch nicht, diese über 90 Minuten konsequent auf ein Minimum zu reduzieren. Auch gegen Havelse verteidigen wir trotz des Drucks solide, ehe wir denen durch eigene Fehler im Spielaufbau Großchancen servieren."

Seit Wochen

Kilia-Coach Nicola Soranno haderte: "Es begleiten uns seit Wochen die gleichen Themen. Es geht um die Effektivität im jeweils letzten Spieldrittel. Defensiv haben wir es gegen Havelse über weite Strecken vieles weg verteidigt, stellen uns dann selbst mit einem Fehlpass das Bein. Dass wir offensiv allerdings zu wenig Lösungen finden, hatte ich so nicht erwartet."

Mit der Rekordmarke von 125 Saisontoren realisierten die Kilianer den Regionalliga-Aufstieg, doch nun herrscht seit 361 Minuten Torflaute: "Wir treffen im Angriffsdrittel aktuell zu häufig die falsche Entscheidung, sind zu überhastet. Vielleicht fängt langsam der Kopf an zu arbeiten. Doch wir sind uns als Aufsteiger bewusst, dass wir Normalfall mit unserem Etat und unserem Trainingsaufwand jedes Spiel an unser Maximum kommen müssen, um überhaupt zu punkten. Da fehlen momentan ein paar Prozentpunkte", sagt Soranno ohne Groll.