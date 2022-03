Kilde holt Heimsieg und kleine Kugel - Baumann und Sander in Top 15

Aleksander Aamodt Kilde hat den Super G von Kvitfjell gewonnen, die kleine Kristallkugel geholt und in der Weltcup-Gesamtwertung viel Boden auf Marco Odermatt gutgemacht.

Der 29-jährige Norweger triumphierte bei seinem Heimrennen in Kvitfjell am Sonntag vor dem Kanadier James Crawford und dem österreichischen Olympiasieger Matthias Mayer. "Das ist unglaublich. Das war knapp. Es war am Limit", sagte Kilde, der im Gesamtweltcup nur noch 189 Punkte hinter dem Schweizer Odermatt liegt.

Romed Baumann fuhr als bester Deutscher auf Rang zehn. Der Routinier ist genauso für das Super-G-Saisonfinale der besten 25 Athleten qualifiziert wie seine Teamkollegen Andreas Sander und Josef Ferstl, die die Plätze 13 und 24 belegten. Simon Jocher fuhr auf Rang 29. Dominik Schwaiger, der gemeinsam mit Baumann und Ferstl am Saisonfinale in der Abfahrt teilnehmen darf, schied aus.

"Das war ein etwas versöhnlicher Abschluss nach den zwei durchwachsenen Abfahrten. Natürlich hätte ich mir mehr erhofft, aber es ist eben so. Jetzt heißt es Kräfte bündeln und noch einmal voll angreifen", sagte Baumann. Sander sprach von einer "ganz guten Leistung".

Stand im Gesamtweltcup nach 27 von 35 Wettbewerben

1. Odermatt 1239 Punkte, 2. Kilde 1050, 3. Mayer 836, 4. Feuz 734, 5. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 659, 6. Kriechmayr 640, 7. Paris 622, 8. Manuel Feller (Österreich) 522, 9. Niels Hintermann (Schweiz) 492, 10. Alexis Pinturault (Frankreich) 449, ... 18. Linus Straßer (München) 300, ... 26. Baumann 229, ... 36. Ferstl 192, ... 40. Sander 181, ... 48. Alexander Schmid (Fischen) 148, ... 55. Schwaiger 126, ... 59. Jocher 116, ... 92. Julian Rauchfuss (Mindelheim) 55, ... 121. Stefan Luitz (Bolsterlang) 14, 121. Anton Tremmel (Rottach-Egern) 14, ... 135. David Ketterer (Schwenningen) 8