Kiez statt Köpenick Grunwald sagt St. Pauli II zu

Julius Grunwald wechselt zum FC St. Pauli und wird dort in der zweiten Mannschaft auflaufen. Der 18-jährige Linksverteidiger kommt vom 1. FC Union Berlin, bei dem er bisher für die U 19 im Einsatz war. "Die letzten Jahre bei Union Berlin waren sehr lehrreich für mich, aber jetzt möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen", erklärt der Neuzugang in einer Meldung.