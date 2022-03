Kiels Wriedt für Ghanas Entscheidungsspiele nominiert

Kwasi Okyere Wriedt wird in der Länderspielpause nicht mit Holstein Kiel trainieren - aus gutem Grund.

Die KSV Holstein Kiel muss im Training in den kommenden Tagen auf ihren Angreifer Wriedt verzichten. Der Winter-Neuzugang von Willem II Tilburg aus den Niederlanden wurde laut einer Pressemitteilung der Kieler "für die ghanaische Auswahl nominiert, die in den afrikanischen Play-offs gegen Nigeria um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft spielt".

Nach langer Abstinenz hat sich Wriedt "umso mehr gefreut"

Der gebürtige Hamburger Wriedt könnte somit nach fast genau einem Jahr erstmals wieder für Ghana spielen. In der Qualifikation zum Afrika-Cup kam er gegen Sao Tomé und Principe (3:1) zum Einsatz. "Da ich eine Weile nicht dabei war, habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich nominiert wurde", berichtet der KSV-Stürmer über den Moment, als er den Anruf von Ghanas Interimstrainer Otto Addo entgegennahm.

Dank dieses Telefonats könnte Wriedt also gegen Ghana zum Einsatz kommen, was er naturgemäß hofft. Er will schließlich seinen "Beitrag dazu leisten, dass wir uns hoffentlich für die WM qualifizieren".

In Hin- und Rückspiel wird entschieden, ob Ghana zur WM fährt

Bis dato spielte Wriedt dreimal für Ghana. Das Hinspiel am Freitag ab 20.30 Uhr im Baba Yara Sports Stadium in Kumasi sowie das Rückspiel am Dienstag ab 19 Uhr im Moshood Abiola National Stadium in der nigerianischen Hauptstadt Abuja werden für den ehemaligen Angreifer des FC Bayern II aber wohl deutlich wichtiger als die bisherigen Spiele: Der Sieger der beiden Partien ist nämlich direkt für die vom 21. November bis 18. Dezember in Katar stattfindende Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert.