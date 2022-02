Kiels Trainer Rapp: Ein Knackpunkt, kein Rückschlag

Die Erfolgsserie von Holstein Kiel ist gerissen. Verdient. Aber auch unnötig, da waren sich Trainer Marcel Rapp und seine Schützlinge einig. Entsprechend fiel auch die Analyse der Niederlage aus.

Sechs Spiele ohne Niederlage, davon vier Siege, zuletzt drei in Folge und dann noch die Vertragsverlängerungen von Johannes van den Bergh und Philipp Sander: Es herrschte eitel Sonnenschein in Kiel, ehe der Karlsruher SC mit dem 2:0 bei der KSV Holstein die Punkte entführte, die Serie beendete und - zumindest kurzfristig - dunkle Wolken aufziehen ließ. "Es war eine verdiente Niederlage, weil wir nicht zu unserem Kombinationsspiel gefunden haben", meint Sportchef Uwe Stöver. "Wir waren ungenau im Passspiel und haben nicht die spielerischen Lösungen der vergangenen Wochen gefunden."

Wenn ich unsere Spielleistung sehe, dann war das kein Rückschlag. Marcel Rapp

"Ergebnistechnisch ist das natürlich ein Rückschlag", erklärte Coach Rapp, allzu dunkel sah er aber die Wolken nicht. "Wenn ich unsere Spielleistung sehe, dann war das kein Rückschlag", zeigte er sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden. "Der Knackpunkt war das 0:2", so Rapp, "danach war es ein anderes Spiel. Wir haben nicht mehr so recht an eine Wende geglaubt."

"In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Phase, in der wir besser im Spiel waren, haben dann aber ein unglückliches zweites Gegentor kassiert. Das hat uns den Stecker gezogen", sagte Thomas Dähne. Der Torwart der Störche setzte schnell einen Haken an die Partie und richtete den Blick schon auf Hannover. Dort will Kiel "ein anderes Gesicht zeigen und die drei Punkte holen".

96 wartet am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die KSV, die drei Punkte mehr auf dem Konto hat als die Roten, sechs Zähler vor dem Relegationsplatz auf Rang elf steht und sich weiter von der Abstiegszone entfernen könnte.